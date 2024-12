Silvestergala: „Im Feuerstrom der Reben“ mit Ildiko Raimondi und Herbert Lippert ins Strauss-Jahr starten

Kammersängerin Ildiko Raimondi und Kammersänger Herbert Lippert singen Arien und Duette von Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kálmán, George Gershwin u.a.

Ildiko Raimondi, Sopran

Herbert Lippert, Tenor

StraussArt Octett

Michael Salamon, Musikalische Leitung

Johann Strauss Sohn: Rosen aus dem Süden op. 388

Franz Lehár: Freunde das Leben ist lebenswert aus „Giuditta“

Johann Strauss Sohn : Leichtes Blut op. 319

Johann Strauss Sohn: Es hat dem Grafen nicht genützt aus „Wiener Blut“

Johann Strauss Sohn: Als flotter Geist aus „Der Zigeunerbaron“

Claude Debussy: Golliwog’s Cake-walk L. 113

George Gershwin: By Strauss

Johann Strauss Sohn: Vergnügungszug op. 281

Frederick Loewe: Es grünt so grün aus „My Fair Lady“

⁕⁕⁕

Johann Strauss Sohn: Schatzwalzer op. 418

Johann Strauss Sohn: Mir ist auf einmal so eigen zumute - Schwipslied der Annina aus „Eine Nacht in Venedig“

Johann Strauss Sohn: Champagner-Polka op. 211

Johann Strauss Sohn: Ach, wie so herrlich zu schauen aus „Eine Nacht in Venedig“

Johann Strauss Sohn: Im Krapfenwald'l op. 336

Johann Strauss Sohn: Draußen in Sievering blüht schon der Flieder aus „Die Tänzerin Fanny Elßler“

Franz Lehár: Dein ist mein ganzes Herz aus „Das Land des Lächelns“

Johann Strauss Sohn: Tritsch-Tratsch-Polka op. 214

Emmerich Kálmán: Leise schwebt das Glück vorüber aus „Die Zirkusprinzessin“