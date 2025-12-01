Silvestergala - Die ganze Welt ist himmelblau


Silvestergala - Die ganze Welt ist himmelblau

Stadttheater Wiener Neustadt
31. Dez. 2025
Ein fröhlicher Auftakt ins neue Jahr! Die Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Werner R. Heymann finden direkt in unsere Herzen, wo sie Hoffnung und Freude entfachen.

Ein Programm, das das Strauss-Jahr 2025 würdig verabschiedet und zugleich Robert Stolz anlässlich seines 50. Todestages gedenkt.

Cornelia Hübsch, Sopran
Herbert Lippert, Tenor
Katharina Osztovics, Moderation
Straussart Octett
Michael Salomon, Musikalische Leitung

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Silvestergala - Die ganze Welt ist himmelblau - Stadttheater Wiener Neustadt

Dezember 2025
Mi. 31. Dez. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 