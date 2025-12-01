Silvestergala - Die ganze Welt ist himmelblau
31. Dez. 2025
Ein fröhlicher Auftakt ins neue Jahr! Die Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Werner R. Heymann finden direkt in unsere Herzen, wo sie Hoffnung und Freude entfachen.
Ein Programm, das das Strauss-Jahr 2025 würdig verabschiedet und zugleich Robert Stolz anlässlich seines 50. Todestages gedenkt.
Cornelia Hübsch, Sopran
Herbert Lippert, Tenor
Katharina Osztovics, Moderation
Straussart Octett
Michael Salomon, Musikalische Leitung
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Tickets kaufen