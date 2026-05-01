Safer Six
29. Mai 2026
12 Points! Alles A Cappella: Die größten Hits des Song Contests - Safer Six, die Garanten für unterhaltsame und mitreißende A-cappella-Musik aus Pop und Rock, haben es wieder getan: ein neues Programm geschaffen. Taada dadadaada daaaaaaa da – herzlich willkommen beim Song Contest!
Und man muss den Musikwettbewerb nicht lieben, um diese Show zu mögen. Denn die großen Melodien, die schönsten Balladen, erfolgreichsten Popsongs und ikonischen Hymnen, die die Vokalkünstler mit souveräner Musikalität in eigenen Arrangements auf die Bühne bringen, sind wirkliche Hits!
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Safer Six - Stadttheater Wiener Neustadt