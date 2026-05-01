Safer Six


Safer Six

Stadttheater Wiener Neustadt
29. Mai 2026
12 Points! Alles A Cappella: Die größten Hits des Song Contests - Safer Six, die Garanten für unterhaltsame und mitreißende A-cappella-Musik aus Pop und Rock, haben es wieder getan: ein neues Programm geschaffen. Taada dadadaada daaaaaaa da – herzlich willkommen beim Song Contest!

Und man muss den Musikwettbewerb nicht lieben, um diese Show zu mögen. Denn die großen Melodien, die schönsten Balladen, erfolgreichsten Popsongs und ikonischen Hymnen, die die Vokalkünstler mit souveräner Musikalität in eigenen Arrangements auf die Bühne bringen, sind wirkliche Hits!

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Safer Six - Stadttheater Wiener Neustadt

Mai 2026
Fr. 29. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 