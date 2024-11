Mozart: Requiem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Wolfgang Amadé Mozarts letztes Werk ist von Mythen umrankt. Die Geschichten aus den letzten Stunden des viel verehrten Musikers und die abgerissene Komposition, mit den vermeintlich letzten autographen Zügen des Lacrimosa, die von Mozarts Hand stammen, tragen dazu bei.

Die Aufführung in Wiener Neustadt unter Franz de Paula Anton Reichsgraf von Walsegg am 14. Dezember 1793 war die erste, die wie geplant zur Erinnerung an dessen Ehefrau Maria Anna Theresia, geb. Prenner von Flamberg, stattfand. Die Komposition wurde hier also erstmal durch den Auftraggeber ihrem eigentlichen Bestimmungszweck zugeführt. Es war in der Neuklosterkirche, in der diese Klänge erstmals ihre volle Emotionalität entfalten konnten, die heute Millionen von Menschen zutiefst berührt.

Bei den Exequien für Wolfgang Amadé Mozart waren am 10. Dezember 1791 vermutlich nur Requiem und Kyrie erklungen. Baron van Swieten hatte lediglich eine Konzertaufführung des vollständigen Werks zugunsten von Mozarts Witwe am 2. Januar 1793 in Wien durchgeführt.

Die Aufführung des Requiems am 5. Dezember 2024 im Stadttheater Wiener Neustadt findet unter wissenschaftlicher Begleitung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg statt. Die 1881 begründete Institution agiert bis heute als direkte Nachlassverwalterin der Familie Mozart und gilt mit seinen kostbaren Sammlungen an Originalen als das weltweit führende Kompetenz-Zentrum zu Mozarts Leben.

Andreas Ottensamer, Dirigent

Chelsea Marylin Zurflüh, Sopran

Anja Mittermüller, Alt

Michael Schade, Tenor

David Steffens, Bass

Konzertchor Interpunkt

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Wolfgang Amadeus Mozart:

Requiem für Soli, gemischten Chor und Orchester d-Moll KV 626

unter wissenschaftlicher Begleitung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg