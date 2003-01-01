Maria Bill singt Edith Piaf
8. März 2026
Jubiläumskonzert zum 110. Geburtstag von Edith Piaf: „NON, JE NE REGRETTE RIEN“ - Maria Bill begeistert seit Jahren mit ihrem Edith-Piaf-Programm, das stets ausverkauft ist und mit stehenden Ovationen belohnt wird. Kein Abend gleicht dem anderen, wenn Maria Bill die bewegende Geschichte dieser unvergesslichen Künstlerin erzählt.
Gegen Ende des Abends weiß man dann gar nicht mehr so genau, ist es die Bill oder die Piaf, die da auf der Bühne steht. Und irgendwie spürt man, die Piaf ist eben auch da, wenn mit so viel Leidenschaft, Herz und Einfühlungsvermögen ihre Lebens- und Leidensgeschichte erzählt wird.
Maria Bill, Gesang
Michael Hornek, Klavier
Krzysztof Dobrek, Akkordeon
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Geodaten: 47.8132, 16.2411
