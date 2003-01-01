Maria Bill singt Edith Piaf

Jubiläumskonzert zum 110. Geburtstag von Edith Piaf: „NON, JE NE REGRETTE RIEN“ - Maria Bill begeistert seit Jahren mit ihrem Edith-Piaf-Programm, das stets ausverkauft ist und mit stehenden Ovationen belohnt wird. Kein Abend gleicht dem anderen, wenn Maria Bill die bewegende Geschichte dieser unvergesslichen Künstlerin erzählt.