Louie's Cage Percussion WHOOSH! – Der ganz normale Schlagzeug-Wahnsinn

Sieben Rhythmus-Freaks, allesamt Mitglieder renommierter europäischer Orchester, vierzehn flinke Hände – Louie’s Cage Percussion sprengt die Grenzen von Klassik, Jazz, Rock und Pop. In ihrem neuen Familienprogramm begleiten sie die Künstler durch einen Tag voller Rhythmus, Humor und Spielfreude.

Mit beeindruckender Präzision, schauspielerischem Talent und viel Witz begeistern sie ihr Publikum, das aktiv ins Geschehen eingebunden wird. Eine mitreißende Show zum Staunen, Lachen und Mitmachen – langweilig wird es garantiert nicht!

Besetzung:

Florian Klinger (Schlagwerk, Gesang, Schauspiel)

Maximilian Thummerer (Schlagwerk, Gesang, Schauspiel)

Alessandro Petri (Schlagwerk, Gesang, Schauspiel)

Sara Chakarova (Schlagwerk, Gesang, Schauspiel)

Simon Steidl (Schlagwerk, Gesang, Schauspiel)

Lucas Salaun (Schlagwerk, Gesang, Schauspiel)

Richard Schmetterer (Regie)

Beschreibung

Sechs junge Musiker, zwölf flinke Hände, allesamt Schlagwerker renommierter Orchester – das ist die explosiv-perkussive Mischung von Louie’s Cage Percussion. In ihren Programmen sprengen sie die Grenzen musikalischer Genres und lassen ihrer Kreativität freien Lauf:

Mit großer Leidenschaft, beeindruckender rhythmischer Präzision, schauspielerischem Talent und viel Humor spielen sich die Klangkünstler durch die Epochen der Musikgeschichte aus Klassik, Jazz, Rock und Pop. Mit Ihren beliebten Kinder- und Jugendprogrammen begeistern sie alle Altersgruppen und sind regelmäßig zu Gast im Wiener Konzerthaus, der Hamburger Elbphilharmonie, der Alten Oper Frankfurt, dem Wiener Musikverein, der Philharmonie Luxembourg oder bei der Jeunesse Österreich.

Die Musiker von Louie’s Cage Percussion sind Mitglieder renommierter europäischer Orchester: Tonkünstler Orchester Niederösterreich, Volksoper Wien, Oper Graz, Bühnenorchester der Wiener Staatsoper und Slowenisches Nationaltheater Maribor. Sie sind gefragte Dozenten auf Meisterkursen, Lehrende an Musikschulen und mit zwei Professuren für Schlagwerk an der Kunst Universität Graz vertreten.

Bereits während ihres Studiums gründeten sie Louie’s Cage Percussion um musikalische Freiheit auszuleben, auf ihren Instrumenten zu experimentieren, neue Sounds zu kreieren und musikalische Geschichten zu schreiben.

Die Musiker möchten besonders junges Publikum darin bestärken kreativ zu sein, Freude an Musik zu haben und eigene Ziele zu verfolgen. Diese Botschaft der Leidenschaft und Zielstrebigkeit geben sie als musikalische Rolemodels beim Musizieren, beim Unterrichten und besonders im Jugendprogramm und den Workshops weiter.