Lippert, Unterreiner, Drassl, Linsbauer - Im Land, wo die Zitronen blüh'n


Stadttheater Wiener Neustadt
9. April 2026
Vier Ausnahmekünstler nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise in den Süden: Stimmen Sie sich mit Melodien von Eduardo di Capua, Vincenzo De Crescenzo und Cesare Andrea Bixio auf Ihren nächsten Italien-Urlaub ein.

Herbert Lippert, Tenor
Clemens Unterreiner, Bariton
Gerti Drassl, Rezitation
Andrea Linsbauer, Klavier, künstlerische Leitung

Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Do. 9. April 2026
