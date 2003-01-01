Lippert, Unterreiner, Drassl, Linsbauer - Im Land, wo die Zitronen blüh'n
9. April 2026
Vier Ausnahmekünstler nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise in den Süden: Stimmen Sie sich mit Melodien von Eduardo di Capua, Vincenzo De Crescenzo und Cesare Andrea Bixio auf Ihren nächsten Italien-Urlaub ein.
Herbert Lippert, Tenor
Clemens Unterreiner, Bariton
Gerti Drassl, Rezitation
Andrea Linsbauer, Klavier, künstlerische Leitung
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
