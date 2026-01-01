Kino: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut

Ein besonderer Filmabend im Stadttheater Wiener Neustadt mit dem Stummfilm "Der Grüne Kakadu", Wien 1932 mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut. Zusätzlich mit der Aktion "VINO im KINO": Ein ganzes Kinoerlebnis – und dazu eine ganze Flasche Wein oder Sekt? Mit VINO im KINO vereinen die Veranstalter Weinkultur und Filmgenuss in einzigartiger Atmosphäre.

Franz Hohenberger war als Rauchfangkehrermeister Leiter eines Wiener Betriebes sowie Hausbesitzer im Bezirk Ottakring. Für den Komponisten von Wienerliedern und diplomierten Schauspieler war die Arbeit über den Dächern jedoch nie ausfüllend und er gründete mit seinem Freundeskreis einen Amateurfilmclub. Jahrzehntelang gelangte das Hauptwerk dieses Vereins einzig im privaten Kreis von Familienfesten zur Aufführung. Nur einer zufälligen Begegnung ist zu verdanken, dass Der Grüne Kakadu nun wiederentdeckt und restauriert durch das Wiener Filmmuseum öffentlich gezeigt werden kann.

Armut, Unterdrückung, Mord, Gewalt, Liebe – dieser einzig erhaltene österreichische Amateurstummfilm in Spielfilmlänge thematisiert im packenden Krimi alles Weltbewegende in der zum zwielichtigen Lokal umdekorierten Werkstätte des Ottakringer Rauchfangkehrers. Wir sehen lebenslustige Vagabunden und lebensmüde Strizzis, den bösen Ziehvater und die unterdrückte reiche Erbin, wir verlassen den staubigen Hinterhof, begeben uns per Strassenbahn im Linksverkehr durch das Wien der Dreissigerjahre, um einen Blick auf die Buden des damaligen Praters zu werfen und brechen zum großen Finale zu den Geleisen der Westbahn auf.

In nunmehr zahlreichen Vorführungen, zum Beispiel in den Breitenseer Lichtspielen Wien, wurde der Kriminalfilm von Manfred Hohenberger, dem Sohn des Regisseurs, live am Klavier begleitet. Die Enkelin, Katharina Hohenberger, hat nun Sascha Peres engagiert, für den Film eine neue Musik zu komponieren. Der Soundtrack von Sascha Peres greift Elemente der damaligen populären Tonsprache Wiens, sowie Stilistiken von Béla Bartók und Igor Strawinsky auf und beinhaltet den brandneuen Titelsong der Wiener Brut.

Eine spannende Exkursion ins vergangene Wien mit alter Rechtschreibung.

Österreichisches Filmmuseum

Stummfilm (Wien 1932) 9,5mm, S/W

Dauer: 68 Minuten

Livemusik: Komposition von Sascha Peres, UA (Jänner 2024)

Wiener Brut:

Katharina Hohenberger, Gesang, Geige

Johannes Münzner, Akkordeon

Bernhard Osanna, Kontrabass

Jürgen Groiss, Schlagzeug

Sascha Peres, Klavier

Film aus der Sammlung des Österreichischen Filmmuseums

Und natürlich auch bei diesem Film: VINO im KINO

Ein ganzes Kinoerlebnis – und dazu eine ganze Flasche Wein oder Sekt? Mit VINO im KINO vereinen die Veranstalter Weinkultur und Filmgenuss in einzigartiger Atmosphäre. Erleben Sie einen außergewöhnlichen Filmabend im eleganten Theaterambiente und wählen Sie aus der exklusiven Wein- und Sektkarte mit Top-Winzern aus der Thermenregion und ganz Niederösterreich. Auch beim Sekt – von Malat Brut bis Bründlmayer Rosé – kommen vinophile Kinofans voll auf ihre Kosten. Genießen Sie Ihren Film ganz ohne Unterbrechung – jetzt auch mit kulinarischer Begleitung.