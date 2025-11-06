Janoska Ensemble - Klassik trifft Improvisation

Das Janoska Ensemble vereint mit seinem einzigartigen „Janoska Style“ Klassik, Jazz, Latin und Improvisation zu einer mitreißenden Fusion, die weltweit begeistert. In ihren spektakulären Konzerten bauen die virtuosen Musiker eine lebendige Brücke zwischen Tradition und Moderne.

Ondrej Janoska, Violine

Roman Janoska, Violine

Julius Darvas, Kontrabass

František Janoska, Klavier

Das Janoska Ensemble sprengt musikalische Grenzen mit seinem einzigartigen "Janoska Style" – einer mitreißenden Fusion aus Klassik, Jazz, Latin und Improvisation. Ihre preisgekrönten Alben, darunter "Janoska Style" (2016), "Revolution" (2019) und "The Big B’s" (2022), wurden mit Gold ausgezeichnet. Ihr neuestes Werk, "The Four Seasons in Janoska Style" (2024), begeistert mit innovativen Arrangements.

Die Brüder Ondrej, Roman und František Janoska sowie ihr Schwager Julius Darvas verbinden in ihrem Spiel höchste Virtuosität mit Spielfreude und Improvisation. Seit Generationen in der Musiktradition verwurzelt, sind sie international gefeierte Solisten mit erstklassiger klassischer Ausbildung. 2023 wurden sie mit dem slowakischen "Crystal Wing Award" ausgezeichnet.

Ihre Konzerte sind ein Erlebnis: mitreißend, voller Überraschungen und Interaktion mit dem Publikum. Die emotionale Intelligenz, gepaart mit subtilem Humor und meisterhafter Inszenierung, sorgt regelmäßig für Standing Ovations. Die Verbindung aus improvisatorischer Freiheit und brillanter Technik macht ihren Stil unverwechselbar.

Das Ensemble arbeitet mit Weltstars wie Anna Netrebko, Al Jarreau und Lalo Schifrin zusammen und begeistert Publikum auf vier Kontinenten. Ihr künstlerischer Leiter Julius Darvas beschreibt den "Janoska-Effekt" als energetischen Austausch mit dem Publikum: "Wir geben – wir empfangen – wir geben mehr – wir empfangen mehr... und es geht immer weiter."

Der "Janoska Style" ist eine innovative Brücke zwischen Tradition und Moderne. Klassische Werke erhalten durch neue Arrangements, Improvisation und kreative Synergien eine einzigartige Lebendigkeit. Das Ensemble bleibt stets in Bewegung, entwickelt neue Programme und begeistert mit seiner grenzenlosen Musikalität. Ihr Markenzeichen: Virtuosität, Spielfreude und die Kunst der freien Improvisation.