Gulda & Mozart - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Jaemin Han, Violoncello

Fabien Gabel, Dirigent

Erich Urbanner: «Konzertante Formen» für Orchester

Friedrich Gulda: Konzert für Violoncello und Blasorchester

- Pause -

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie C-Dur KV 425 «Linzer»

Beschreibung

«Wollt ihr mit mir fliegen schweben, / lasst im Takt die Erde beben»: So steht es auf dem Grabstein des unvergessenen Friedrich Gulda. Ein Vierteljahrhundert ist seit dem Tod des Pianisten und Komponisten vergangen, nun wäre er 95 Jahre alt geworden. In seinem mitreißenden Cellokonzert lässt Gulda klassische Formen und Gestalten auf Jazz, Pop, Rock sowie auf (Pseudo-)Volksmusik treffen. Seinerzeit war das noch skandalträchtig; für den 2006 geborenen südkoreanischen Cellisten Jaemin Han, der mit diesem Konzert sein Tonkünstler-Debüt gibt, ist solche stilistische Freiheit selbstverständlich. Auch ein so famoser Komponist, Dirigent und Lehrer wie Erich Urbanner hat in seinen nunmehr 90 Lebensjahren schon so manche Aufregung erlebt oder mit hervorgerufen. Treu geblieben ist er dem Ziel, musikalische Erzählungen zu schaffen, die den Ausführenden virtuose Aufgaben stellen und das Publikum fesseln – etwa in den «Konzertanten Formen». Dazu tritt Wolfgang Amadeus Mozarts großartige «Linzer Symphonie», der man in keinem Takt anhört, dass sie 1783 «über hals und kopf» innerhalb weniger Tage geschrieben wurde: Fabien Gabel feiert in diesem Programm ganz unterschiedliche Facetten österreichischer Musik.