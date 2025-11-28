Familienvorstellung: Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch


Stadttheater Wiener Neustadt
28. bis 29. Nov. 2025
Von Michael Ende - Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich - Empfohlen ab 6 Jahren - Zauberer Irrwitzer muss für den Teufel jährlich böse Taten vollbringen, doch der Hohe Rat der Tiere will die damit einhergehende Umweltzerstörung stoppen.

Kater Maurizio schleicht sich als Spion bei Irrwitzer ein, ebenso wie Rabe Jakob von Geldhexe Vamperl. Gemeinsam planen sie, den beiden Hexern das Handwerk zu legen… Felix Metzer bringt Michael Endes weltweit beliebtes Märchen mit viel Theaterzauber auf die Bühne.

Mit:
Florian Haslinger, Sven Kaschte, Michaela Kaspar, Boris Popovic

Inszenierung:
Felix Metzner

Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

November 2025
Fr. 28. Nov. 2025
Fr. 28. Nov. 2025
16:00 Uhr
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
11:00 Uhr
 