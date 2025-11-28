Familienvorstellung: Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch
28. bis 29. Nov. 2025
Von Michael Ende - Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich - Empfohlen ab 6 Jahren - Zauberer Irrwitzer muss für den Teufel jährlich böse Taten vollbringen, doch der Hohe Rat der Tiere will die damit einhergehende Umweltzerstörung stoppen.
Kater Maurizio schleicht sich als Spion bei Irrwitzer ein, ebenso wie Rabe Jakob von Geldhexe Vamperl. Gemeinsam planen sie, den beiden Hexern das Handwerk zu legen… Felix Metzer bringt Michael Endes weltweit beliebtes Märchen mit viel Theaterzauber auf die Bühne.
Mit:
Florian Haslinger, Sven Kaschte, Michaela Kaspar, Boris Popovic
Inszenierung:
Felix Metzner
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Geodaten: 47.8132, 16.2411
|November 2025
|Fr. 28. Nov. 2025
16:00 Uhr
Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
|Sa. 29. Nov. 2025
11:00 Uhr
Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
