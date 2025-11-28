Familienvorstellung: Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch

Von Michael Ende - Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich - Empfohlen ab 6 Jahren - Zauberer Irrwitzer muss für den Teufel jährlich böse Taten vollbringen, doch der Hohe Rat der Tiere will die damit einhergehende Umweltzerstörung stoppen.