Erklärt. Erlebt! - Kennen Sie Marx?

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich - Zugegeben: Bei der damals jungen Generation hatte Joseph Marx keine gute Nachred’. Allzu streng konservativ und rückwärtsgewandt galt ihr der 1964 verstorbene Komponist und Lehrer, Kritiker und Funktionär im Österreich der Nachkriegszeit.

Mittlerweile mehren sich die Anzeichen, dass die Zeit reif ist für eine faire Bewertung, ja eine Wiederentdeckung von Marx’ Musik. Ihre Qualität fußt auf einer persönlichen Mischung aus den auf Bach basierenden Künsten eines Max Reger, den impressionistischen Valeurs eines Claude Debussy sowie der harmonisch-mystischen Kühnheit eines Alexander Skrjabin. Das fasziniert nicht zuletzt Fabien Gabel: Zusammen mit den Tonkünstlern und im Gespräch mit Albert Hosp zeigt der Chefdirigent, wie betörend etwa die «Symphonische Nachtmusik» klingt. Die Antwort auf die titelgebende Frage kann da nur mehr lauten: Ja!

Joseph Marx

«Symphonische Nachtmusik»

Fabien Gabel, Dirigent

Albert Hosp, Moderation