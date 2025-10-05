Donka Angatscheva & Katharina Stemberger
5. Okt. 2025
Frédéric Chopin und George Sand – Ein Winter auf Mallorca - Inmitten der rauen Schönheit Mallorcas erschaffen Frédéric Chopin und George Sand Kunst, während Stürme – in der Natur wie in ihren Herzen – toben. Chopins Klavierstücke erzählen von Sehnsucht, Sands Worte von Hoffnung und Enttäuschung.
Ein Konzert, das Musik und Literatur zu einer fesselnden Reise verbindet – in einem Winter voller Leidenschaft, Schmerz und unvergänglicher Melodien.
Donka Angatscheva, Klavier
Katharina Stemberger, Rezitation
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00


