Donka Angatscheva & Katharina Stemberger


Stadttheater Wiener Neustadt
5. Okt. 2025
Frédéric Chopin und George Sand – Ein Winter auf Mallorca - Inmitten der rauen Schönheit Mallorcas erschaffen Frédéric Chopin und George Sand Kunst, während Stürme – in der Natur wie in ihren Herzen – toben. Chopins Klavierstücke erzählen von Sehnsucht, Sands Worte von Hoffnung und Enttäuschung.

Ein Konzert, das Musik und Literatur zu einer fesselnden Reise verbindet – in einem Winter voller Leidenschaft, Schmerz und unvergänglicher Melodien.

Donka Angatscheva, Klavier
Katharina Stemberger, Rezitation

Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

So. 5. Okt. 2025
