Die Möwe

Stadttheater Wiener Neustadt
11. Feb. 2026
In „Die Möwe“, Tschechows Meisterwerk, folgt an einem Sommerabend eine illustre Gesellschaft rund um die Schauspielerin Arkadina der Einladung ihres Sohns Kostja an das Ufer eines Sees. Er will dort auf einer Bühne ohne Kulisse mit seinem neuesten Stück das Theater revolutionieren. Doch seine Mutter verspottet ihn vor allen, und ihre von ihm heiß ersehnte Anerkennung bleibt aus – es kommt zur Katastrophe.

Mit:
Julia Kreusch als Arkadina
Julian Tzschentke als Kostja
Jens Claßen als Sorin
Laura Laufenberg als Nina
Markus Hamele als Schamrajew
Bettina Kerl als Polina
Caroline Baas als Mascha
Nikolai Gemel als Trigorin
Lukas Walcher als Dorn
Tobias Artner als Semjon

Max Lindemann, Inszenierung

Katja Pech, Bühne

Cedric Mpaka, Kostüme

Sabrina Hofer, Dramaturgie

von Anton Tschechow

Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Februar 2026
Mi. 11. Feb. 2026
