Die Möwe

In „Die Möwe“, Tschechows Meisterwerk, folgt an einem Sommerabend eine illustre Gesellschaft rund um die Schauspielerin Arkadina der Einladung ihres Sohns Kostja an das Ufer eines Sees. Er will dort auf einer Bühne ohne Kulisse mit seinem neuesten Stück das Theater revolutionieren. Doch seine Mutter verspottet ihn vor allen, und ihre von ihm heiß ersehnte Anerkennung bleibt aus – es kommt zur Katastrophe.