Der blinde Passagier von Maria Lazar

Maria Lazars packendes Drama über den Kapitänssohn Carl, der mit der Rettung eines jüdischen Arztes vor den Nationalsozialisten ein großes Risiko eingeht, wird von Regisseurin Mira Stadler in einer österreichischen Erstaufführung auf die Bühne gebracht. Zivilcourage, Verantwortung und Menschlichkeit – Themen, aktueller denn je… Wie weit würden wir gehen, um ein anderes Leben zu retten?