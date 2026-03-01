Der blinde Passagier von Maria Lazar


Der blinde Passagier von Maria Lazar

Stadttheater Wiener Neustadt
27. März 2026
Maria Lazars packendes Drama über den Kapitänssohn Carl, der mit der Rettung eines jüdischen Arztes vor den Nationalsozialisten ein großes Risiko eingeht, wird von Regisseurin Mira Stadler in einer österreichischen Erstaufführung auf die Bühne gebracht. Zivilcourage, Verantwortung und Menschlichkeit – Themen, aktueller denn je… Wie weit würden wir gehen, um ein anderes Leben zu retten?

Mit:
Wolfram Rupperti als Petersen, Kapitän
Laura Laufenberg als Nina, seine Tochter
Tobias Artner als Carl, sein Sohn, Leichtmatrose
Bettina Kerl als Die Mutter
Julian Tzschentke als Jörgen, Steuermann
Lukas Walcher als Hartmann, ein Fremder

Mira Stadler, Inszenzierung
Mira König, Bühne
Marie-Lena Poindl, Kostüme
Aki Traar, Musik
Thorben Meißner, Dramaturgie

Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich

Österreichische Erstaufführung

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Der blinde Passagier von Maria Lazar - Stadttheater Wiener Neustadt

März 2026
Fr. 27. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 