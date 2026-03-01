Der blinde Passagier von Maria Lazar
27. März 2026
Maria Lazars packendes Drama über den Kapitänssohn Carl, der mit der Rettung eines jüdischen Arztes vor den Nationalsozialisten ein großes Risiko eingeht, wird von Regisseurin Mira Stadler in einer österreichischen Erstaufführung auf die Bühne gebracht. Zivilcourage, Verantwortung und Menschlichkeit – Themen, aktueller denn je… Wie weit würden wir gehen, um ein anderes Leben zu retten?
Mit:
Wolfram Rupperti als Petersen, Kapitän
Laura Laufenberg als Nina, seine Tochter
Tobias Artner als Carl, sein Sohn, Leichtmatrose
Bettina Kerl als Die Mutter
Julian Tzschentke als Jörgen, Steuermann
Lukas Walcher als Hartmann, ein Fremder
Mira Stadler, Inszenzierung
Mira König, Bühne
Marie-Lena Poindl, Kostüme
Aki Traar, Musik
Thorben Meißner, Dramaturgie
Eine Produktion des Landestheater Niederösterreich
Österreichische Erstaufführung
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Geodaten: 47.8132, 16.2411
