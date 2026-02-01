Birgit Denk - Sing-Along - Lovesongs zum Valentinstag

In den nordischen Ländern ist es Tradition, in Estland sogar von der UNESCO unter Schutz gestelltes, kulturelles Erbe. Das gemeinsame Singen, mit guten Freund:innen, Arbeitskolleg:innen, und noch fremden Menschen. Birgit Denk bringt Menschen zum Singen und sie verbringt diesen Valentinstag mit allen Liebenden egal ob mit Partner oder Solo, alt oder jung.

Birgit Denk, Gesang

Martin Mader, Klavier

Mit ihrem Keyboarder Martin Mader werden die schönsten, positiven Liebeslieder in deutsch und englisch, mit gut lesbaren Texten auf der Bühne gemeinsam gesungen. Hintergrundgeschichten inklusive.

Singen macht gute Laune wie wir wissen.

Kommen wir zusammen und erleben wir was uns ausmacht, als Menschen und als Gesellschaft. Bauen wir Brücken mit den Liedern die wir kennen und lieben. Erleben wir etwas zusammen, nicht digital, sondern ganz analog.

„Die Denk“ steht seit 25 Jahren auf der Bühne und ist immer authentisch. Das strahlt auch ins Publikum, wenn sie mit ihm singt. Laut, offen, herzlich. Dieses Mal zum Valentinstag, zu dem sie verspricht, „nur positive Liebeslieder mit zu bringen“, um diese gemeinsam mit dem Saal zu intonieren und so die Liebe, die Musik und das gemeinsame Singen zu feiern.

Ein Gesamterlebnis an dem auch der Humor nicht zu kurz kommt, Birgit Denk unterhält auf wundervoll natürliche Weise. Willkommen ist jede Stimme, die gerne mit anderen Menschen gemeinsam schwingt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, einzig die Freude am Singen und eine kleine Portion Selbstironie ist von Vorteil.