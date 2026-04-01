Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas

Klavier solo mal alles andere als klassisch: Ausgehend von Leonard Bernsteins berühmten Symphonischen Tänzen aus „West Side Story“ spannt der venezolanische Pianist Alfredo Ovalles einen musikalischen Bogen von Nord- nach Südamerika – ein Abend mit Crossover im besten Sinne!