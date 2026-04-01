Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas
16. April 2026
Klavier solo mal alles andere als klassisch: Ausgehend von Leonard Bernsteins berühmten Symphonischen Tänzen aus „West Side Story“ spannt der venezolanische Pianist Alfredo Ovalles einen musikalischen Bogen von Nord- nach Südamerika – ein Abend mit Crossover im besten Sinne!
Paul Desenne: Sieben Impressionen von Armando Reverón (ÖEA)
Alfredo Ovalles: my memories are precious to no one but myself (UA)
Pause
Roberto Sierra: Klaviersonate Nr. 3 (ÖEA)
Leonard Bernstein: Sinfonische Tänze aus «West Side Story»
Details zur Spielstätte:
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Adresse: Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 340 00
Fax:
Geodaten: 47.8132, 16.2411
Termine: Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas - Stadttheater Wiener Neustadt
|April 2026
|Do. 16. April 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt
https://kultur.net/stadttheater-wiener-neustadt/programm/alfredo-ovalles-klavier-music-from-the-americas#2026-04-16
Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas (16.04.2026)
2026-04-16T19:30:00+02:[email protected]
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