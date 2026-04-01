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Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas


Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas

Stadttheater Wiener Neustadt
16. April 2026
Klavier solo mal alles andere als klassisch: Ausgehend von Leonard Bernsteins berühmten Symphonischen Tänzen aus „West Side Story“ spannt der venezolanische Pianist Alfredo Ovalles einen musikalischen Bogen von Nord- nach Südamerika – ein Abend mit Crossover im besten Sinne!

Paul Desenne: Sieben Impressionen von Armando Reverón (ÖEA)

Alfredo Ovalles: my memories are precious to no one but myself (UA)

Pause

Roberto Sierra: Klaviersonate Nr. 3 (ÖEA)

Leonard Bernstein: Sinfonische Tänze aus «West Side Story»

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Alfredo Ovalles, Klavier - Music from the Americas - Stadttheater Wiener Neustadt

April 2026
Do. 16. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 