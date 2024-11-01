DIE NACHT DER MUSICALS Tour 2027

Zweieinhalb Stunden mitreißende, temperamentvolle Bühnenshow! Nach vielen erfolgreichen Tourneen mit ausverkauften Hallen und begeistertem Publikum kommt Die Nacht der Musicals auch 2027 wieder nach Österreich. Mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm, begeisterte die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten bereits mehr als 2 Millionen Besucher.

Das Programm lässt die Herzen der Musicalfans höher schlagen. In einer zweieinhalb stündigen Show präsentieren herausragende Sänger eine bunte Mischung der berühmtesten Musical Highlights aus Tanz der Vampire, Elisabeth, Das Phantom der Oper, Mamma Mia, Cats, um nur einige von ihnen zu nennen.

Natürlich dürfen auch aktuelle Musicals an diesem Abend nicht fehlen. Tauchen Sie ein in die schillernde Welt des Moulin Rouge - ein rauschendes Musical voller Leidenschaft, Glamour und unvergesslichen Songs.

Auch im Programm ist Sister Act, ein göttlich-geniales Musical, das mit seinen grandiosen Songs gute Laune versprüht und die Mauern zum Wackeln bringt!

Das Musical Rocky mit Hymnen wie Eye of the Tiger und das Disney-Musicals Frozen werden das Publikum begeistern! Aber auch das Rock-Musical We Will Rock You, mit den unsterblichen Songs von Freddie Mercury und Queen ist im Programm.

Erleben Sie live, wie das Phantom der Oper Christine seine Liebe gesteht und die Samtpfoten aus Cats mit Memories wieder einmal ihren Kultcharakter unter Beweis stellen. Die gefeierte Inszenierung von Udo Jürgens musikalischem Lebenswerk Ich war noch niemals in New York lädt zum Mitklatschen und Mitsingen ein und ist ein weiterer Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Musicalgala.

Gefeierte Stars der Originalproduktionen entführen die Zuschauer in eine bunte und glitzernde Traumwelt. Unterstützt werden die herausragenden Darsteller durch die hervorragenden Tänzer der Broadway Musical & Dance Company. Aufwändige Choreografien, farbenfrohe Kostüme und ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept garantieren einen unvergesslichen Abend für Jung und Alt.

Alle Termine auf einen Blick:

04.Jänner 2027 · 20:00 · STEYR

05.Jänner 2027 · 20:00 · LINZ

06.Jänner 2027 · 19:30 · AMSTETTEN

08.Jänner 2027 · 19:30 · VÖCKLABRUCK

09.Jänner 2027 · 20:00 · RIED

10.Jänner 2027 · 19:30 · WELS

15.Jänner 2027 · 20:00 · KUFSTEIN

16.Jänner 2027 · 20:00 · LIENZ