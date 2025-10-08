Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
8. bis 18. Okt. 2025
Martha und George, ein nicht mehr ganz taufrisches Akademiker-Ehepaar, führen eine Beziehung, die von zynischen Wortgefechten und lustvollem Streiten, gegenseitiger Provokation, Bloßstellung und Demütigung geprägt ist. So brilliant sie dabei sind – sie können nicht mit und nicht ohneeinander.
Nach einer feuchtfröhlichen Party lädt Martha ein junges Ehepaar in ihre Wohnung ein: den jungen Biologiedozenten Nick und seine schüchterne Gattin Putzi. Was harmlos beginnt, eskaliert bald zu einem gnadenlosen Seelenstriptease. Das Ehepaar schenkt sich nichts und bezieht in seine toxischen Spiele ihre Gäste ein, fordert sie ständig heraus und entlarvt die Oberflächlichkeit ihrer Beziehung. Für alle Beteiligten verschwimmen im Verlauf der Nacht die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge, Realität und Wahn, Spiel und bitterem Ernst.
Das 1962 uraufgeführte Stück ist die Mutter des Genres der „Zimmerschlachten“ und begründete Edward Albees Ruhm, es gilt als moderner Klassiker und wurde 1966 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton verfilmt.
Es spielen: Monica Anna Cammerlander, Fanny Fuhs; Wolfgang Lesky, Benjamin Spindelberg
Von Edward Albee
Inszenierung: Rüdiger Hentzschel
Details zur Spielstätte:
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Telefon: +43 1 5442070
Geodaten: 48.0841, 16.2839
Termine: Wer hat Angst vor Virginia Woolf? - Stadttheater Mödling
|Oktober 2025
Mi. 8. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (08.10.2025)
2025-10-08T19:30:00+02:[email protected]
Do. 9. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (09.10.2025)
2025-10-09T19:30:00+02:[email protected]
Fr. 10. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (10.10.2025)
2025-10-10T19:30:00+02:[email protected]
Sa. 11. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (11.10.2025)
2025-10-11T19:30:00+02:[email protected]
So. 12. Okt. 2025
17:00 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (12.10.2025)
2025-10-12T17:00:00+02:[email protected]
Di. 14. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (14.10.2025)
2025-10-14T19:30:00+02:[email protected]
Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (16.10.2025)
2025-10-16T19:30:00+02:[email protected]
Fr. 17. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (17.10.2025)
2025-10-17T19:30:00+02:[email protected]
Sa. 18. Okt. 2025
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (18.10.2025)
2025-10-18T19:30:00+02:[email protected]
