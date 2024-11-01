Renzo & Lucia

Welturaufführung - Das Musical handelt von zwei jungen Leuten, Renzo und Lucia, die in einem Dorf bei Lecco am Comer See leben und heiraten wollen, aber von dem örtlichen Feudalherrn Don Rodrigo, der sein Auge auf Lucia geworfen hat, daran gehindert und verfolgt werden, weshalb sie aus ihrem Dorf fliehen müssen. Ab da entspinnen sich viele spannende und emotionale Abenteuer, die an dem Roman Les Miserables erinnern.

Die verbotene Liebe - Ein Muss für alle Italien Liebhaber:innen. Alessandro Manzonis weltberühmter Roman spielt in den Jahren 1628–1630 während des 30-jährigen Krieges im Herzogtum Mailand. Intendanz und Musik Norberto Bertassi Musikalische Arrangements und musikalische Leitung Walter Lochmann Buch Harald Buresch Regie Alexander Hoffelner Das neue teatro Musical

Eine Welturaufführung