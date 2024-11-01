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Renzo & Lucia


teatro - Verein zur Förderung des Musiktheaters für junges Publikum

Renzo & Lucia

Stadttheater Mödling
18. Juli bis 2. Aug. 2026
Welturaufführung - Das Musical handelt von zwei jungen Leuten, Renzo und Lucia, die in einem Dorf bei Lecco am Comer See leben und heiraten wollen, aber von dem örtlichen Feudalherrn Don Rodrigo, der sein Auge auf Lucia geworfen hat, daran gehindert und verfolgt werden, weshalb sie aus ihrem Dorf fliehen müssen. Ab da entspinnen sich viele spannende und emotionale Abenteuer, die an dem Roman Les Miserables erinnern.

Die verbotene Liebe - Ein Muss für alle Italien Liebhaber:innen. Alessandro Manzonis weltberühmter Roman spielt in den Jahren 1628–1630 während des 30-jährigen Krieges im Herzogtum Mailand.

Intendanz und Musik Norberto Bertassi

Musikalische Arrangements und musikalische Leitung Walter Lochmann

Buch Harald Buresch

Regie Alexander Hoffelner

Das neue teatro Musical
Eine Welturaufführung

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Mödling
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Im Rahmen des Festivals:
teatro - Verein zur Förderung des Musiktheaters für junges Publikum

Termine: Renzo & Lucia - Stadttheater Mödling

Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 19. Juli 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 26. Juli 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 2. Aug. 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 