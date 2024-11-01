Renzo & Lucia
18. Juli bis 2. Aug. 2026
Welturaufführung - Das Musical handelt von zwei jungen Leuten, Renzo und Lucia, die in einem Dorf bei Lecco am Comer See leben und heiraten wollen, aber von dem örtlichen Feudalherrn Don Rodrigo, der sein Auge auf Lucia geworfen hat, daran gehindert und verfolgt werden, weshalb sie aus ihrem Dorf fliehen müssen. Ab da entspinnen sich viele spannende und emotionale Abenteuer, die an dem Roman Les Miserables erinnern.
Die verbotene Liebe - Ein Muss für alle Italien Liebhaber:innen. Alessandro Manzonis weltberühmter Roman spielt in den Jahren 1628–1630 während des 30-jährigen Krieges im Herzogtum Mailand.
Intendanz und Musik Norberto Bertassi
Musikalische Arrangements und musikalische Leitung Walter Lochmann
Buch Harald Buresch
Regie Alexander Hoffelner
Das neue teatro Musical
Eine Welturaufführung
Details zur Spielstätte:
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Adresse: Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Telefon: +43 1 5442070
Fax:
Geodaten: 48.0841, 16.2839
Termine: Renzo & Lucia - Stadttheater Mödling
|Juli 2026
|Sa. 18. Juli 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/renzo-lucia#2026-07-18
Renzo & Lucia (18.07.2026)
2026-07-18T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 19. Juli 2026
18:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/renzo-lucia#2026-07-19
Renzo & Lucia (19.07.2026)
2026-07-19T18:30:00+02:[email protected]
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|Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/renzo-lucia#2026-07-25
Renzo & Lucia (25.07.2026)
2026-07-25T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 26. Juli 2026
18:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/renzo-lucia#2026-07-26
Renzo & Lucia (26.07.2026)
2026-07-26T18:30:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
19:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/renzo-lucia#2026-08-01
Renzo & Lucia (01.08.2026)
2026-08-01T19:30:00+02:[email protected]
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|So. 2. Aug. 2026
18:30 Uhr
Stadttheater Mödling, Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
https://kultur.net/stadttheater-moedling/programm/renzo-lucia#2026-08-02
Renzo & Lucia (02.08.2026)
2026-08-02T18:30:00+02:[email protected]
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