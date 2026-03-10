Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Love Love Love


Stadttheater Mödling
10. bis 21. März 2026
Österr. Erstaufführung - Drei Epochen, zwei Generationen, eine Familiengeschichte. – Im Summer of Love 1967 brennt die Luft vor Erwartung – etwas wird passieren, die Welt wird sich ändern und Kenneth und Sandra wollen dabei sein! Doch was wird aus ihren Erwartungen und Träumen im Laufe der Jahre?

Eine gescheiterte Ehe und bald 40 Jahre später, ist die Liebe im Egoismus und der Aufbruch der ’68er im selbstgerechten Neoliberalismus angekommen. Wovon träumen die mittlerweile erwachsenen Kinder der Baby Boomer? Haben Sie noch eigene Utopien oder verlangen Sie bloß von Ihren Altvorderen Versorgung und Auskommen als Kompensation für die fehlenden Erwartungen und Entfaltungsmöglichkeiten? Ein Stück über Lebensgefühle im Wandel und die Konstante, dass das Private auch stets politisch ist.

Mike Bartletts Komödie teilt nach beiden Seiten aus und lädt zum Nachdenken ein: über die Komplexität von gesellschaftlichen Bewegungen und Gegenbewegungen, über Ideale und Realitäten, Allgemeinwohl – und private Prioritäten.

Von Mike Bartlett

Inszenierung: Babett Arens

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Mödling
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling

Termine: Love Love Love - Stadttheater Mödling

März 2026
Di. 10. März 2026
19:30 Uhr
Do. 12. März 2026
19:30 Uhr
Fr. 13. März 2026
19:30 Uhr
Sa. 14. März 2026
19:30 Uhr
So. 15. März 2026
17:00 Uhr
Di. 17. März 2026
19:30 Uhr
Do. 19. März 2026
19:30 Uhr
Fr. 20. März 2026
19:30 Uhr
Sa. 21. März 2026
19:30 Uhr
 