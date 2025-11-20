Wachtmeister Dimpfelmoser ist mit diesem gemeinen Raubüberfall heillos überfordert.
Zum Glück aber gibt es Kasperl und Seppel. Die beiden schmieden einen ausgeklügelten Plan und machen sich auf den Weg, um den Räuber zu fangen und ihm ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie sie es sich vorgestellt haben. Hotzenplotz lässt sich nicht so leicht überlisten, denn er ist ja nicht ohne Grund »der große Räuber Hotzenplotz «. Sie finden zwar die Räuberhöhle, werden aber von Hotzenplotz gefangen genommen. Während Seppel die Räuberhöhle aufräumen und dem Hotzenplotz dienen muss, wird Kasperl an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft und zum Kartoffelschälen verdonnert. Wäre da nicht die gute Fee Amaryllis, die von Zwackelmann in eine Unke verwandelt wurde, sähe die Zukunft von Kasperl und Seppel alles andere als rosig aus …
Otfried Preußlers klassische und bis heute bei Jung und Alt beliebte Kasperlgeschichte erschien 1962. Sie wurde mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und in über 30 Sprachen übersetzt. Auch Intendant Aron Stiehl ist ein großer Fan vom Räuber Hotzenplotz und erfüllt sich mit dieser Inszenierung den lang gehegten Wunsch, eine amüsante und spannende Geschichte für unser jüngstes Publikum auf die Bühne zu zaubern.
Altersempfehlung
ab 6 Jahren
Bühnenfassung von Otfried Preußler
|November 2025
|Do. 20. Nov. 2025
14:30 Uhr
|Fr. 21. Nov. 2025
10:30 Uhr
|Sa. 22. Nov. 2025
10:30 Uhr
|Dezember 2025
|Mi. 3. Dez. 2025
14:30 Uhr
|Do. 4. Dez. 2025
10:30 Uhr
|Fr. 12. Dez. 2025
14:30 Uhr
|Sa. 13. Dez. 2025
10:30 Uhr
|Mi. 17. Dez. 2025
10:30 Uhr
|Do. 18. Dez. 2025
14:30 Uhr
|Fr. 19. Dez. 2025
10:30 Uhr
|Di. 23. Dez. 2025
10:30 Uhr
|Januar 2026
|Fr. 9. Jan. 2026
14:30 Uhr
|Sa. 10. Jan. 2026
10:30 Uhr
|Fr. 16. Jan. 2026
10:30 Uhr
|Di. 20. Jan. 2026
10:30 Uhr
|Fr. 23. Jan. 2026
10:30 Uhr
|Di. 27. Jan. 2026
10:30 Uhr
|Mi. 28. Jan. 2026
10:30 Uhr
