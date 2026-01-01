Die Wanze
29. Jan. bis 5. Feb. 2026
Wanze Muldoon ist ein Schnüffler. Irgendwas ist faul im Garten. Alle Insekten verhalten sich komisch. Und als auch noch zwei Ameisensoldaten in der Bar einmarschieren und Wanze zur Königin zitieren, beginnt für Muldoon ein Abenteuer. Die Detektivgeschichte besticht durch liebenswürdige und witzige Charaktere.
Auf humorvolle Art und Weise werden Themen wie Machtstreben und Individualität, Solidarität und Freundschaft behandelt.
Ein Insektenkrimi mit Musik für die ganze Familie von Paul Shipton / Für die Bühne bearbeitet von Karin Eppler, Gerd Ritter und Daniela Merz / in der Übersetzung von Andreas Steinhöfel
Details zur Spielstätte:
Adresse: Theaterplatz 4, A-9020 Klagenfurt
Telefon: +43 463 54064
Fax: +43 463 504663
Geodaten: 46.627, 14.3053
Termine: Die Wanze - Stadttheater Klagenfurt
|Januar 2026
|Do. 29. Jan. 2026
10:30 Uhr
Do. 29. Jan. 2026
10:30 Uhr
Die Wanze (29.01.2026)
2026-01-29T10:30:00+01:[email protected]
|Fr. 30. Jan. 2026
10:30 Uhr
Fr. 30. Jan. 2026
10:30 Uhr
Die Wanze (30.01.2026)
2026-01-30T10:30:00+01:[email protected]
|Februar 2026
|Di. 3. Feb. 2026
10:30 Uhr
Di. 3. Feb. 2026
10:30 Uhr
Die Wanze (03.02.2026)
2026-02-03T10:30:00+01:[email protected]
|Mi. 4. Feb. 2026
10:30 Uhr
Mi. 4. Feb. 2026
10:30 Uhr
Die Wanze (04.02.2026)
2026-02-04T10:30:00+01:[email protected]
|Do. 5. Feb. 2026
10:30 Uhr
Do. 5. Feb. 2026
10:30 Uhr
Die Wanze (05.02.2026)
2026-02-05T10:30:00+01:[email protected]
