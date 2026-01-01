Die Wanze


Stadttheater Klagenfurt
29. Jan. bis 5. Feb. 2026
Wanze Muldoon ist ein Schnüffler. Irgendwas ist faul im Garten. Alle Insekten verhalten sich komisch. Und als auch noch zwei Ameisensoldaten in der Bar einmarschieren und Wanze zur Königin zitieren, beginnt für Muldoon ein Abenteuer. Die Detektivgeschichte besticht durch liebenswürdige und witzige Charaktere.

Auf humorvolle Art und Weise werden Themen wie Machtstreben und Individualität, Solidarität und Freundschaft behandelt.

Ein Insektenkrimi mit Musik für die ganze Familie von Paul Shipton / Für die Bühne bearbeitet von Karin Eppler, Gerd Ritter und Daniela Merz / in der Übersetzung von Andreas Steinhöfel

Details zur Spielstätte:
Theaterplatz 4, A-9020 Klagenfurt

Termine: Die Wanze - Stadttheater Klagenfurt

Januar 2026
Do. 29. Jan. 2026
Fr. 30. Jan. 2026
Februar 2026
Di. 3. Feb. 2026
Mi. 4. Feb. 2026
Do. 5. Feb. 2026
