Wanze Muldoon ist ein Schnüffler. Irgendwas ist faul im Garten. Alle Insekten verhalten sich komisch. Und als auch noch zwei Ameisensoldaten in der Bar einmarschieren und Wanze zur Königin zitieren, beginnt für Muldoon ein Abenteuer. Die Detektivgeschichte besticht durch liebenswürdige und witzige Charaktere.

Auf humorvolle Art und Weise werden Themen wie Machtstreben und Individualität, Solidarität und Freundschaft behandelt.

Ein Insektenkrimi mit Musik für die ganze Familie von Paul Shipton / Für die Bühne bearbeitet von Karin Eppler, Gerd Ritter und Daniela Merz / in der Übersetzung von Andreas Steinhöfel