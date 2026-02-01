Die Eingeborenen von Maria Blut

Viele geben ihr letztes Erspartes dafür. Als sich Schellbach während eines Volksfestes erschießt, entwickelt sich eine ungeheure Dynamik: Die angeblich Schuldigen sind schnell gefunden – und für die wird es brandgefährlich.
Die Wiener Schriftstellerin Maria Lazar gehört zu den hellsichtigsten literarischen Stimmen ihrer Zeit. In kurzen, packenden und sprachlich brillanten Szenen entwirft sie herrlich schräge Figuren, die am Vorabend des Nationalsozialismus zwischen Marienkult, Wunderglauben, Verschwörungstheorien und Nationalismus aufgerieben werden, und macht – wie ihr Zeitgenosse Ödön von Horváth – die Ursprünge des Faschismus im Milieu der Zukurzgekommenen aus.
Für die Regisseurin Martina Gredler ist dies die dritte Arbeit am Stadttheater. Ihre Blicke auf die Flüchtenden in Horváths Figaro und die Ausgegrenzten in Sperrs Jagdszenen, erweitert sie nun um den Fokus auf die antisemitisch Attackierten in Maria Lazars fiktivem Provinzdorf.
Schauspiel nach dem Roman von Maria Lazar / Dramatisierung von Martina Gredler
|Februar 2026
|Do. 26. Feb. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 28. Feb. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|März 2026
|Di. 3. März 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 6. März 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 11. März 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Mi. 18. März 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 20. März 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 26. März 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen