Der Elefantenpups
30. Mai 2026
Familienkonzert - Freundschaft und Musik machen stark! Im vierten Teil der beliebten Elefantenpups-Reihe erhält das Panda-Mädchen Mei Yue eine Einladung nach China. Doch wie soll es auf die andere Seite der Welt gelangen? Zum Glück gibt es das Zoo-Orchester! Mit seinen musikalischen Ideen wird selbst das Unmögliche möglich.
DIRIGENT Chin-Chao Lin / MODERATION & GESANG Elke Kottmair / Kärntner Sinfonieorchester / Ein Konzert zum Bilderbuch von Heidi Leenen und Martin Bernhard mit Musik von Stefan Malzew
mit dem Zoo-Orchester um die Welt
Details zur Spielstätte:
Theaterplatz 4, A-9020 Klagenfurt
Adresse: Theaterplatz 4, A-9020 Klagenfurt
Telefon: +43 463 54064
Fax: +43 463 504663
Geodaten: 46.627, 14.3053
Termine: Der Elefantenpups - Stadttheater Klagenfurt