Der Elefantenpups

Familienkonzert - Freundschaft und Musik machen stark! Im vierten Teil der beliebten Elefantenpups-Reihe erhält das Panda-Mädchen Mei Yue eine Einladung nach China. Doch wie soll es auf die andere Seite der Welt gelangen? Zum Glück gibt es das Zoo-Orchester! Mit seinen musikalischen Ideen wird selbst das Unmögliche möglich.

DIRIGENT Chin-Chao Lin / MODERATION & GESANG Elke Kottmair / Kärntner Sinfonieorchester / Ein Konzert zum Bilderbuch von Heidi Leenen und Martin Bernhard mit Musik von Stefan Malzew

mit dem Zoo-Orchester um die Welt