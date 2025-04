ERÖFFNUNGSEVENT 20 JAHRE FESTIVAL RETZ

Feierlicher Umzug mit der Stadtkapelle Retz - Eröffnungskonzert mit Festrede / Stadtsaal (mit Eintritt) - Öffentliches Festevent am Hauptplatz (bei freiem Eintritt) - Der festliche Umzug mit der Stadtkapelle Retz beginnt um 17:00 Uhr bei der Stadtpfarrkirche. Er führt über den Hauptplatz in den Innenhof des Hotel Althof. Um 19:00 Uhr beginnt mit einer Festrede eines prominenten Gastredners der hochkarätige Festakt.

Festlicher Umzug ab 17:00 Uhr

Der festliche Umzug mit der Stadtkapelle Retz beginnt um 17:00 Uhr bei der Stadtpfarrkirche. Er führt über den Hauptplatz in den Innenhof des Hotel Althof.

Festkonzert & Festrede ab 19:00 Uhr

im Stadtsaal / Althof Retz

Um 19:00 Uhr beginnt mit einer Festrede eines prominenten Gastredners der hochkarätige Festakt. Weltstar Sara Mingardo, einer der wenigen echten Altistinnen der internationalen Musikszene, unter der musikalischen Leitung des Chefdirigendetn des Festival Retz Luca De Marchi, krönen 7300 Tage zukunftsorientierter Kulturarbeit, die von der ersten Stunde an von der Bevölkerung des Retzer Landes proaktiv mitgetragen und mitgestaltet wurde.

„Die Knödel“ am Hauptplatz ab 20:30 Uhr

Beim anschließenden öffentlichen Festevent am Retzer Hauptplatz wird gemeinsam mit der österreichischen Formation „Die Knödel“ ein Schritt in die Zukunft getan. Ein Konzert für alle Retzerinnen und Retzer – Eintritt frei!

BESETZUNG

Festkonzert im Stadtsaal

Sara Mingardo – Alt

Luca De Marchi – Musikalische Leitung

Ensemble Continuum Wien

„Die Knoedel“ – Konzert am Hauptplatz

Catherine Aglihut –

Violine,

Margarete Köll –

Tripelharfe,

Alexandra Dienz –

Kontrabass, Hackbrett,

Michael Öttl –

Gritarre,

Walter Seebacher –

Klarinette, Hackbrett,

Andreas Lackner –

Trompete, Hackbrett, Glockenspiel,

Charlie Fischer –

Haimophon, Hölzernes Glachter, Glockenspiel, Drums, Shaker, Woodblocks,

Christoph Dienz –

Fagott, Zither, Komposition