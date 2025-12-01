Weihnachtsferien-Special im Stadtmuseum

In den Weihnachtsferien verwandelt sich das Stadtmuseum in einen festlichen Ort voller Entdeckungen: Familien genießen nicht nur 50 % Ermäßigung auf den Eintritt, sondern erhalten an der Kassa auch eine kostenlose Forscher:innentasche. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre besuchen das Museum gratis!

Mit dieser winterlichen Ausrüstung kann die archäologische Ausstellung „Von Steinen und Beinen“ spielerisch erkundet und so manch verborgenes Geheimnis der Vergangenheit gelüftet werden. Im Anschluss haben die jungen Forscher:innen die Möglichkeit, in der Museumswerkstatt zu zeichnen und römische Spiele zu spielen.

Am Ende ihres weihnachtlichen Museumsabenteuers wartet auf die jungen Besucher:innen eine kleine Überraschung an der Kassa!

Das Stadtmuseum ist in den Weihnachtsferien Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (27., 28. 12. 2025, 2.1.-4.1.2026) – perfekt für einen stimmungsvollen Familienausflug in den Ferien!

Keine Anmeldung erforderlich.