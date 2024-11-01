Sommer im Stadtmuseum St. Pölten


Sommer im Stadtmuseum St. Pölten

Stadtmuseum St. Pölten
31. Aug. bis 4. Sept. 2026
In der letzten Ferienwoche öffnet das Stadtmuseum für Schüler:innen von 7 – 12 Jahren die Türen schon um 8 Uhr morgens. Das Haus hat jeden Tag bis 13 Uhr Zeit für geschichtliche, archäologische Entdeckungen, kreative Aktivitäten und kulinarische Spezialitäten.

Farbenspiele
Seit Anbeginn der Menschheit hinterließen die Menschen Zeichenspuren. Mit Rötelfarbe, Kohle und Pflanzenfarben gestalteten sie ihre Umgebung. Wer botanische Kunstwerke auf sein T-Shirt drucken will, nimmt eines mit!

Pfeilspitzen schleifen mit Peter Voxx
Peter kommt wieder in das Stadtmuseum mit steinzeitlicher Handwerkskunst. Pfeilspitzen werden mit Sand und Stein geschliffen und wie eine Spitze aus Feuerstein gemacht wird, wird Peter zeigen.

Schön wie die Römerinnen und Römer
In Aelium Cetium – so hieß die römische Stadt auf St. Pöltens Boden – gingen die Römerinnen und Römer in Badehäuser, um sich zu reinigen und pflegen. Eine fein duftende Salbe durfte nicht fehlen. Die Teilnehmer:innen brauen sich auch eine.

Münzen prägen, Stempel bauen
Mit einem Prägestempel machen sich die Kinder eine eigene Münze, die in ihrem Geldbeutel Platz hat. Und einen eigenen Siegelstempel können sie für ihre nächsten Geheimbotschaften gut gebrauchen.

Nicht zuletzt …
… machen die Veranstalter mit den Kindern all das, was sich nicht mehr ausgegangen ist. Die Teilnehmer:innen stellen Unfertiges fertig, spielen historische Spiele, verkleiden und spinnen – selbstverständlich Wolle.

Kosten: 50 Euro für die ganze Woche

Details zur Spielstätte:
Stadtmuseum St. Pölten
Prandtauerstraße 2, A-3100 St. Pölten

Termine: Sommer im Stadtmuseum St. Pölten - Stadtmuseum St. Pölten

August 2026
Mo. 31. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
September 2026
Di. 1. Sept. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 2. Sept. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 3. Sept. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 4. Sept. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 