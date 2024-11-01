Sommer im Stadtmuseum St. Pölten

In der letzten Ferienwoche öffnet das Stadtmuseum für Schüler:innen von 7 – 12 Jahren die Türen schon um 8 Uhr morgens. Das Haus hat jeden Tag bis 13 Uhr Zeit für geschichtliche, archäologische Entdeckungen, kreative Aktivitäten und kulinarische Spezialitäten.

Farbenspiele

Seit Anbeginn der Menschheit hinterließen die Menschen Zeichenspuren. Mit Rötelfarbe, Kohle und Pflanzenfarben gestalteten sie ihre Umgebung. Wer botanische Kunstwerke auf sein T-Shirt drucken will, nimmt eines mit!

Pfeilspitzen schleifen mit Peter Voxx

Peter kommt wieder in das Stadtmuseum mit steinzeitlicher Handwerkskunst. Pfeilspitzen werden mit Sand und Stein geschliffen und wie eine Spitze aus Feuerstein gemacht wird, wird Peter zeigen.

Schön wie die Römerinnen und Römer

In Aelium Cetium – so hieß die römische Stadt auf St. Pöltens Boden – gingen die Römerinnen und Römer in Badehäuser, um sich zu reinigen und pflegen. Eine fein duftende Salbe durfte nicht fehlen. Die Teilnehmer:innen brauen sich auch eine.

Münzen prägen, Stempel bauen

Mit einem Prägestempel machen sich die Kinder eine eigene Münze, die in ihrem Geldbeutel Platz hat. Und einen eigenen Siegelstempel können sie für ihre nächsten Geheimbotschaften gut gebrauchen.

Nicht zuletzt …

… machen die Veranstalter mit den Kindern all das, was sich nicht mehr ausgegangen ist. Die Teilnehmer:innen stellen Unfertiges fertig, spielen historische Spiele, verkleiden und spinnen – selbstverständlich Wolle.

Kosten: 50 Euro für die ganze Woche