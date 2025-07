slowklang Spontaneität meets Emotionalität

Mal ruhig, mal spannungsgeladen, zerbrechlich und brachial, groovy, dann wieder frei, aber immer unkonventionell, kreiert das Dreiergespann in ungewöhnlicher Besetzung einen erfrischenden, abwechslungsreichen Sound.

Erster Jazz im Hof Festivaltag oder besser gesagt Festivalabend. slowklang. In diesem Fall ist der Name Programm. Weil das Trio in der Besetzung Stimme/Saxophon/Bass unorthodoxe, entschleunigte Klangwelten zwischen Songform und avancierter Improvisation erschafft. Weil Improvisation auf sphärische Klänge und Spontaneität auf Emotionalität trifft. Weil die Basis für das gemeinsame Musizieren in ihren eigenen Kompositionen und Bearbeitungen liegt: die Hingabe an den Klang und die Freude am Experimentieren mit den Instrumenten und Sounds bilden hierbei immer die Essenz dieser Band. Dabei spielen sie gekonnt mit Groove und Energie, wo es notwendig ist, ohne dabei das Gefühl für den Gesamtklang aus den Augen zu verlieren. Verantwortlich für diesen charakteristischen Sound zeichnen sich die Bandmitglieder: Robin Gadermaier mit seinem one-of-a-kind-Bassspiel (E-Bass und Fußorgel) und Robert Unterköfler mit kompromisslosen, catchy Saxophon-Lines formen das musikalische Gefüge, über dem Amina Bouroyens präzise und gefühlvolle Vocals mühelos schweben. slowklang sind der wohl musikalischste Beweis dafür, dass ein Festival nicht unweigerlich mit Pauken und Trompeten eröffnet werden muss, um von sich hören zu lassen! In diesem Fall liegt in der Ruhe die Kraft. slowklang wurden für das Förderprogramm „The New Austrian Sound of Music“ (NASOM 25/26) des Außenministeriums/Austrian Music Export in der Sparte Jazz ausgewählt, um das Land international zu vertreten. Ihr Debütalbum „Mindscapes“ erschien 2024.

Ihre Konzerte sind ein besonderes Musikerlebnis für alle Musikinteressierten – slowklang sind eine Einladung zum tiefen Zuhören, Innehalten und Reflektieren.

Amina Bouroyen

voice

Robin Gadermaier

e-bass & foot organ

Robert Unterköfler

saxophone, flute