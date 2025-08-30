Nagy Emma Quintet - Ungestüm schön

Das Nagy Emma Quintet aus Ungarn repräsentiert die neue Generation des modernen, zeitgenössischen Jazz. Ihr Sound ist grundlegend vom experimentellen Geist geprägt; die Kompositionen umfassen energiegeladene Drum-Grooves, freie Improvisationen sowie zeitgenössische Stücke in Liedform. So viel Kontrast offenbart eine Musik, in der sich kunstvolle Formen und spontane Momente mit der Kraft der Überraschung abwechseln. Das 2O18 gegründete Nagy Emma Quintet schafft es, die Spannung der Dissonanzen stets durch ein Bass- oder Klaviersolo oder durch Emmas sanfte, traumerweckende Stimme aufzulösen – bis aus Reibung Resonanz wird und sich wie ein wärmender Schleier über das Gehör legt. Das Quintett gewann 2O19 den Profipreis des „Müpa Jazz Showcase“ in Budapest.
Ihr Debütalbum „Set to Face“ erschien im selben Jahr, 2O2O folgte das zweite Album „Low Frequency Oscillator“. Darauf finden sich Balladen mit wechselnden Rhythmen und lauten Soli, die suggerieren sollen: Alle Widersprüche sind selbstverständlich. Beide Alben erhielten viel Anerkennung von der internationalen Fachpresse. Neben zahlreichen Konzerten in ihrem Heimatland spielt das Quintett bei Wettbewerben und Festivals in Italien, Polen, Spanien und der Slowakei.
Das Quintett webt aus Dissonanzen kunstvoll Klanggeschichten – mal aufgewühlt, mal träumerisch, und stets in jenen magischen Momenten aufgelöst, in denen Stimme, Bass oder Klavier das Ungestüme in Schönheit verwandeln.
Emma Nagy – voice
Péter Cseh – guitar
Krisztián Oláh – piano
Ábel Dénes – double bass
Ádám Klausz – drums
|August 2025
|Sa. 30. Aug. 2025
21:00 Uhr
