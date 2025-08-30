Martin Listabarth Trio feat. Cozy Friedel - Packendes Live-Erlebnis

Schon Martin Listabarths Soloauftritte sind ein Erlebnis für sich: facettenreich, emotional und voller musikalischer Raffinesse. Wenn sich zu seinem ausdrucksstarken Klavierspiel zwei kongeniale Partner in Crime gesellen, entsteht ein Trio, das Grenzen überschreitet – mit einem Sound, der ebenso einzigartig wie mitreißend ist: eingängiger, zeitgemäßer Jazz mit sanften Einflüssen aus Klassik und Pop. Mit großer Spielfreude spannen die drei Musiker Martin Listabarth am Klavier, Gidi Kalchhauser am Bass und Sebastian Simsa am Schlagzeug den Bogen von intimen und melancholischen, hin zu ausgelassenen, humorvollen Momenten. Mit ihrem aktuellen Album „Postcards“ ist ihnen eine stimmungsvolle Hommage an höchst unterschiedliche Orte auf der ganzen Welt gelungen – von einer Metro-Station in Madrid über das mitternächtliche Istanbul bis hin zu einem Friedhof in Paris.
Auch eine musikalische Verneigung vor Fußballlegende Diego Maradona oder Basilio Calafati, dem sagenumwobenen Karussellbetreiber des Wiener Praters, findet sich in ihrem Repertoire. Für das Jazz im Hof Festival St. Pölten kommt es erstmals zu einer musikalischen Begegnung mit der mehrfach preisgekrönten Jazz-Geigerin Cozy Friedel. Als Gewinnerin des Ö1- Jazzstipendiums und des deutschen Women of Jazz-Preises, hat sie mit ihrem Quintett „5×5“ bereits auf ausgedehnten Tourneen das Publikum begeistert.
Wenn die kraftvolle Kreativität von Cozy Friedels virtuosem Geigenspiel auf die vielseitigen Kompositionen des Pianisten Martin Listabarth trifft, verspricht das ein packendes Live- Erlebnis hochemotionaler Musik mit viel Raum für Improvisation zu werden.
Martin Listabarth – piano
Gidi Kalchhauser – bass
Sebastian Simsa – drums
Special guest
Cozy Friedel – violin
|August 2025
|Sa. 30. Aug. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen