Laila Biali Trio - VOLL KLANGLICHER SCHÖNHEIT

Ein musikalisches Ausnahmetalent, ein außergewöhnliches Trio und eine der raren Chancen, Laila Biali in Österreich live zu erleben.

Die mehrfach preisgekrönte kanadische Sängerin, Pianistin und Songwriterin Laila Biali bringt mit ihrem Trio Einflüsse aus Jazz, Soul, Blues, Folk und Pop auf die Bühne. Sie gehört zu den wenigen Jazzmusikerinnen Kanadas, die auch in Europa bekannt ist. Beim Jazz im Hof Festival St. Pölten spielt sie eines ihrer wenigen Österreichkonzerte. Ähnlich wie bei ihren prominenten Landsleuten – etwa Diana Krall, Michael Bublé oder Joni Mitchell – begegnen sich auch in ihrer Musik Jazz und Pop mit offenen Armen: sowohl in ihren eindringlichen, höchst abwechslungsreichen Eigenkompositionen als auch in Bearbeitungen von Songs anderer Künstler wie Coldplay oder David Bowie. Laila Biali ist ein leuchtendes Beispiel für eine Generation zeitgenössischer Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker, die Anspruch und Zugänglichkeit in ihrer Musik vereint.

Sie gehört zu jenen Künstlerinnen, für die der „reine“ Jazz ohnehin ein Widerspruch in sich ist – und für die „Jazz“ vor allem eines bedeutet: eine vielschichtige Musik jenseits des polierten Format-Mainstreams. Gemeinsam mit ihrem Trio bringt sie Musik voller Leidenschaft und zugleich voller Klugheit auf die Bühne – mit Seele und Können gespielt. Die fünfmalige JUNO-Award-Nominierte und Gewinnerin des Jahres 2O19 arbeitete außerdem mit Musikikone Sting. Bekannt für ihren charakteristischen, genreübergreifenden Sound, der „Jazz und Pop meisterhaft vermischt“ Washington Post), liefert Biali kraftvolle Auftritte, „die einen gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen bringen“ (All About Jazz).

„She is an exciting and unique talent and I admire her greatly!“ Sting

Laila Biali – piano

tba – bass

Ben Wittman – drums