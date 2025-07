IMAGO gang FREIGEIST. JAZZ.

Die IMAGO gang ist eine Band, die nicht nur mit ihrer Besetzung und ihrem Sound, sondern auch mit ihrer besonderen kreativen Energie und der Leidenschaft für das Neue und Unbekannte begeistert.

6 Musikerinnen, 8 Instrumente und eine Unmenge an kreativem Spirit, der über die Bühne fegt. Ungefähr so unaufhaltsam wie ein Sturm, der die Herzen erobert. Ein musikalisches Phänomen, das Spuren hinterlässt. Melodien, die im Gedächtnis musikalische Bilder erzeugen, die sich hartnäckig wiederholen, ohne dass man sie bewusst steuern kann. Aber man gewährt ihnen das Verweilen, weil genau diese Bilder im Kopf, diese spielkräftige Musik im Ohr jene Kunst ist, die so atemberaubend schön und improvisiert daherkommt – und bleibt. Die IMAGO gang ist ein spannendes Projekt mit einzigartiger Besetzung, das nicht nur ins Ohr geht, sondern auch ins Auge fällt. Das Ensemble aus Saxophon, Klarinette, Geige, Bratsche, Cello, Klavier, Bass und Schlagzeug verbindet klassische und moderne Elemente auf vollkommen neue Weise. In ihrem Repertoire finden sich ausschließlich Eigenkompositionen, die die Individualität der Band widerspiegeln.

Die gemeinsame Reise begann beim „Imago Dei Festival“ in Krems, wo sich die Musikerinnen erstmals in dieser Konstellation zusammenfanden. Der improvisatorische Austausch und die Musikalität, die während ihres gemeinsamen Auftritts auf der Bühne entstanden, waren so kraftvoll und inspirierend, dass die Entscheidung schnell fiel, die Bandbesetzung fortzuführen: Emily Stewart an der Geige und an der Bratsche, Viola Falb am Saxophon und an der Klarinette, Anna Tsombanis ebenfalls am Saxophon, Stephanie Weninger am Klavier, Beate Wiesinger am Bass und Judith Schwarz am Schlagzeug.

Besonders die ungewöhnliche Instrumentierung trägt zu einer völlig neuen Dimension der Jazzmusik bei, in der klassische und zeitgenössische Klänge aufeinanderprallen. Jede Musikerin bringt ihre eigene musikalische Sprache in die Kompositionen ein, was zu einer dynamischen, lebendigen Musik führt.

Emily Stewart – violin, viola

Viola Falb – saxophone, clarinet

Anna Tsombanis – saxophone

Stephanie Weninger – piano, keys

Beate Wiesinger – bass

Judith Schwarz – drums