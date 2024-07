HAEZZ - EIN HOCHKARÄTIGER DREIER

Drei Musiker, viele künstlerische Begegnungen in vielen musikalischen Kollaborationen ließen den Wunsch nach etwas Eigenem reifen. Herausgekommen ist HAEZZ. Kammermusikalisch-kompakte Klänge sind es, die das Trio lustvoll zelebriert: Kunstvoll ineinander verwobene, kontrapunktische Liniengeflechte von lyrischer Eindringlichkeit sind da zu hören, dann wieder regiert groovebetonte, ideenreiche Rasanz, wobei alle drei Instrumente zwischen rhythmischen, harmonischen und melodischen Funktionen wechseln.

Tobias Vedovelli, Bassist aus Hohenems, hat die Wiener Jazzszene zuletzt mit mannigfaltigen Projekten bereichert, als (Co-)Bandleader wie etwa auch als Mitinitiator des onQ-Festivals. Nach Jahren der musikalischen und organisatorischen Großprojekte ist in ihm der Wunsch nach Fokussierung und Reduktion gereift.

Vedovellis neues schlankes Herzensprojekt HAEZZ (gesprochen [ˈhɛːs], eine etwas abstrakte Schreibweise des in Vorarlberg bekannten Wortes „Häß“, das für Kleidung steht) ist ein Trio mit zwei weiteren namhaften Wahlwienern: dem international hochgelobten tschechischen Saxofonisten Štěpán Flagar und dem aus Dornbirn stammenden Trompeter Martin Eberle, ein Fixstern in der österreichischen Jazzszene. Nach vielen gemeinsamen künstlerischen Begegnungen und Kollaborationen wollten die drei Musiker Eigenes schaffen und dies in einer sehr besonderen Ensemblebesetzung und klanglichen Symbiose – ganz ohne den in diesem Kontext oft verwendeten Harmonie- und Rhythmusinstrumenten. Ein unkonventionelles Trioformat.

Martin Eberle

trumpet

Štěpán Flagar

saxophone

Tobias Vedovelli

bass