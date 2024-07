GOLNAR QUINTET - NEUE MUSIKALISCHE DIALOGE

Golnar Shahyars Stimme ist ein hervorragend geschliffenes Instrument, beschwörend und erstaunlich flexibel, kraftvoll und doch sehr subtil und deckt eine ganze Reihe von Emotionen ab. Ihre Musik ist eine außergewöhnliche Verschmelzung von Sprachen und Stilen. Die in Teheran geborene und aufgewachsene iranisch-kanadische Sängerin und Multiinstrumentalistin schöpft gleichermaßen aus den Traditionen Süd- und Westasiens und Nordafrikas wie aus der zeitgenössischen Musik Europas und Amerikas; ihr Musizieren ist ein politischer Akt an und für sich.

Golnars musikalische Signatur ist ihre Fähigkeit, verschiedene Musikstile und Musikkulturen auf derart organische Weise zu verbinden, dass die Komplexität ihrer Kompositionen und des Singens nahezu mühelos wirken.

In ihren Performances schafft sie eine Atmosphäre, in der Authentizität, Verletzlichkeit und Empathie als Stärke gefeiert werden. Als echte Improvisatorin bricht sie bei ihren Auftritten ständig aus ihrer Komfortzone aus und versucht, einen neuen musikalischen Dialog zu führen. Der Kern ihrer Arbeit ist Kommunikation, persönlicher Ausdruck und Geschichtenerzählen. An diesem Abend wird GolNar – wie sich die Künstlerin auch nennt – gemeinsam mit vier weiteren hoch angesehenen und innovativen Köpfen der internationalen Jazz-, Klassik- und Improvisationsszene alle denkbaren musikalischen und stilistischen Konzepte neu definieren und überwinden.

Golnar Shahyar

voice, piano, guitar, effects

Vinicius Ciccone

Cajado, double bass

Mahan Mirarab

electric and acoustic guitar

Andras Des

percussion

Mario Rom

trumpet