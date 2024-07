FALB:TODOROVSKI:NOVÁK - KLANGFARBEN & VIRTUOSITÄT

Die Liebe zur Kammermusik, zur Improvisation und zur Interpretation hat die drei Musiker aus unterschiedlichen Genres und Ländern zusammengeführt. Stilistisch und musikalisch sind dieser Besetzung keine Grenzen gesetzt, daher konzentriert sich das Ensemble vor allem bei diesem Programm auf Eigenkompositionen von Viola Falb – immer bedacht auf die musikalische Herkunft der Musikerinnen und Musiker.

Stilistisch färbt Viola Falb die Formation durch Improvisationsspielraum und jazzigen Einfluss und lebt ihre Liebe zur Kammermusik aus. Ein enorm abwechslungsreiches Spiel sowie ein ausgeprägtes Gespür für erstklassige Kompositionen bilden das musikalische Fundament der zu allen Seiten offenen Künstlerin. Ihr musikalisches Schaffen wurde stets durch ihre Kompositionen begleitet, die sich zu

Beginn auf Jazzquartett und Saxophonquartett beschränkt hatten und sich mittlerweile auf zeitgenössische Orchestermusik, Oper und Kammermusikensembles ausgeweitet haben.Der in Prag geborene Geiger Tomas Novák bringt eine intensive, langjährige klassische Kammermusik-

erfahrung und Musikantenpraxis ein. Sein Violinspiel umfasst verschiedene Stilistiken: von zeitgenössischer klassischer Musik, über Swing und Folklore bis hin zu frei improvisierter Musik. Milos Todorovski fügt mit seinem Akkordeon etwas Balkan und ein umfangreiches Klangfarbenorchester hinzu. Als Solo-, Kammer- und Orchestermusiker ist er sowohl in der zeitgenössischen als auch in der Tango- und Weltmusik sehr gefragt.

Viola Falb

saxophone

Milos Todorovski

accordion

Tomás Novák

violin