E C H O BOOMER - KLANGLICHE OFFENHEIT

„Die Grundidee von E C H O BOOMER ist, dass alle Dinge, die mich irgendwie fesseln und berühren, zugelassen werden. Beim Schreiben von Musik kann man verschiedene Wege verfolgen”, erzählt Beate Wiesinger. Ein Weg ist, dass man sich auf einen bestimmten Stil fokussiert und tief in ihn eintaucht. Ein anderer wäre – und das ist der, den E C H O BOOMER praktiziert – dass man sich nicht auf einen einzelnen Stil beschränkt, sondern Elemente aus den unterschiedlichsten Richtungen verwendet und versucht, sie miteinander zu verbinden.

Und zwar auf eine Art und Weise, in der man sie zuvor eher nicht miteinander verbunden hätte“, bringt es Beate Wiesinger in einem Interview mit Music Austria auf den Punkt. Auch wenn Beate Wiesinger alle Stücke für E C H O Boomer selbst schreibt, so sieht sie die Band jedoch als Sammelbecken und Synthese der Musikerinnen und Musiker, ihrer verschiedenen Persönlichkeiten und Tonsprachen und sie ist davon überzeugt, dass der Gedanke, etwas “alleine zu machen” ohnehin nur ein Konstrukt ist. Das sind E C H O BOOMER: Michal Wierzgoń – feinfühlig groovend und darüber schwebend, Philipp Jagschitz – mit seiner ganz eigenen Klangfarbe und Stimmung, Florian Sighartner & Clemens Sainitzer – eine umwerfend explosive Kombi, die nicht nur die Grenzen des Humors sprengt, Alois Eberl & Astrid Wiesinger – zwei unterschiedliche Sonnensysteme, die trotzdem einander verwandt sind. Alois Eberl

trombone Astrid Wiesinger

reeds Beate Wiesinger

bass & composition Clemens Sainitzer

cello Florian Sighartner

violin, flute Philipp Jagschitz

e-piano, synths Michal Wierzgoń

drums