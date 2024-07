DJANGO BATES - EKLEKTISCH UND COLLAGENARTIG

Der britische Pianist Django Bates ist ein wahrer Vulkan und Schöpfer verschiedener Projekte, von kleinen Gruppen bis hin zu Orchestern. Er hat bereits Anfang der 198Oer Jahre kontinuierlich musikalische Kunstwerke geschaffen, angefangen bei dem britischen Jazz Quartett „First House“, über die Big Band „Loose Tubes“ bis hin zu Bill Brufords Earthworks. Sein Erfolg und seine Tatkraft sind ungebrochen: Zu seinen jüngsten Alben gehört „The Study of Touch“, im Trio für ECM und Saluting Sgt. Pepper, eine persönliche Neuinterpretation des Beatles-Meisterwerks, geschaffen mit der Frankfurt Radio Big Band.

„Eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam Musik genießen, das ist meine Vorstellung von „Good Time“: Live-Musik, in Echtzeit, erlebt den Moment, in dem sie entsteht“, sagt Django Bates über sein Solo-Klavierkonzert: „Als ich anfing, neue Klavierstücke zu schreiben, war ich in einem Moment, in dem ich alles in meinem Leben vereinfachen wollte, und so widmete ich mich einem „Destillationsprozess“.

Die daraus entstandenen Kompositionen wie „Flurry In The Desert“, „Iris“ und „My Idea Of A Good Time“ zeigen, wie sehr das Klavier von Kindheit an ein treuer Begleiter und geliebter Freund war und ist: Ob ein ramponiertes D’almaine Klavier, das einen Halbton verstimmt war, über die prägende Erfahrung von Dudu Pukwanas Gruppe und Bill Brufords Earthworks bis hin zu Konzerten in den großen Theatern Europas mit Anouar Brahem und Dave Holland und Jack DeJohnette. An diesem Abend begeben sich Publikum, Künstlerinnen und Künstler auf eine Reise nach dem Wunderbaren und einer gemeinsamen Suche nach Frieden und Gelassenheit.

Django Bates

piano