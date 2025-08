Brot & Sterne - Kaleidoskop aus Tönen

Was dabei herauskommt, wenn sich drei musikalische Weggefährten, allesamt Meister ihrer Fächer, zusammentun, um genauso meisterliche Musik zu machen, lässt sich in zwei Wörter fassen, aber ebenso zu einem klingenden Namen: Brot & Sterne.

Hier sind drei Geschichtenerzähler am Werk, denen es gelingt, mit ihrer Musik ganz tief unter die Haut zu gehen. Brot & Sterne, das sind: Franz Hautzinger an der Viertelton-Trompete, Matthias Loibner an der Drehleier und verantwortlich für die Live-Electronics und Peter Rosmanith an Hang und Schlagzeug. Die drei Freunde begeben sich mit Brot & Sterne auf eine aufregende musikalische Reise durch die verschiedensten Klangumgebungen fern jeder stilistischen Zuordenbarkeit. Das Trio erzeugt einen eigenen fesselnden Weltmusiksound. Einen, der immens viel Atmosphäre entwickelt und in fantasievollster Weise bunteste Bilder einer weit entfernten Welt in die Gedanken der Hörerinnen und Hörer malt. Es ist ein Ort, an dem ein musikalischer Dialekt gesprochen wird, der seine Einflüsse aus den unterschiedlichsten Richtungen bezieht – aus dem Jazz, der Filmmusik und aus vielen, vielen Spielformen der Musik.

Die deutsche Jazz-Zeitschrift Jazzpodium schreibt über das Trio: „Brot & Sterne zelebriert gemeinsam eine genreübergreifende Musik der zarten Töne und feinsinnigen Entwicklungen. Jazzidiom, Improvisation, Folklore und Ethno verknüpfen diese drei Könner zu einer ganz eigenen World Music von poetischer Leuchtkraft, zu einer Art World Jazz der zumeist elegischen Bewegungen und verträumten bis melancholischen Grundströmung. Diesem Trio gelingt eine geradezu verzaubernde Musik der pastellenen Farben und filigranen Figurationen.“

Was Sie erwartet: Mystische Klangnebel hin zu einem weiten Horizont, gemalt mit außergewöhnlicher Instrumentierung und subtiler Elektronik.

Franz Hautzinger – trumpet

Matthias Loibner – hurdy-gurdy

Peter Rosmanith – percussion, hang, electronics