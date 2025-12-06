Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical
6. bis 23. Dez. 2025
Die freie Theatergruppe teatro, rund um den Intendanten Norberto Bertassi, haucht in einer mitreißenden Musicalfassung für die ganze Familie dem verbitterten Ebenezer Scrooge und vielen anderen bekannten Figuren des Weihnachtsklassikers Leben ein. Lassen Sie sich mit ihren Kindern in die märchenhafte Welt von Mister Scrooge entführen und erleben Sie, wie man ein fast schon gelebtes Leben ganz neu erfinden kann.
Zum zehnten Mal produziert teatro das Musical in der Stadtgalerie Mödling. Es ist schon eine lieb gewordene Tradition jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte in der Stadtgalerie Mödling zu erleben.
Details zur Spielstätte:
Kaiserin Elisabeth-Str.1 , A-2340 Mödling
Telefon: +43 6991 7780899
Geodaten: 48.0852, 16.2831
Termine: Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical - Stadtgalerie Mödling
|Dezember 2025
|Sa. 6. Dez. 2025
18:30 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (06.12.2025)
|
|So. 7. Dez. 2025
16:00 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (07.12.2025)
|
|Fr. 12. Dez. 2025
18:30 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (12.12.2025)
|
|Sa. 13. Dez. 2025
14:00 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (13.12.2025)
|
|Fr. 19. Dez. 2025
18:30 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (19.12.2025)
|
|Sa. 20. Dez. 2025
14:00 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (20.12.2025)
|
|So. 21. Dez. 2025
16:00 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (21.12.2025)
|
|Mo. 22. Dez. 2025
18:30 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (22.12.2025)
|
|Di. 23. Dez. 2025
16:00 Uhr
Stadtgalerie Mödling
Die Weihnachtsgeschichte - teatro - Musical (23.12.2025)
|
