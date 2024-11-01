Starnacht am Neusiedler See 2026

Starnacht am Neusiedler See


Seebühne Mörbisch
29. bis 30. Mai 2026
Österreichs großes Musik-Spektakel kommt im Mai 2026 wieder nach Mörbisch am Neusiedler See. Die Seebühne Mörbisch wird wieder zum Hotspot der Musikszene. An zwei Abenden verwandelt sich die Seebühne Mörbisch in eine schillernde Open Air Show Location – mit allem was das Herz begehrt. Moderiert wird die Starnacht von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Am 29. und 30. Mai ist es soweit, dann gehen die Scheinwerfer für die „Starnacht am Neusiedler See“, vor einer der spektakulärsten Kulissen Österreichs, an.

Auf der großen Starnacht Bühne werden wieder viele nationale und internationale Künstler stehen.

Charmant und schlagfertig werden Barbara Schöneberger und Hans Sigl durch die beiden Abende führen.

Details zur Spielstätte:
Seebühne, A-7072 Mörbisch

Mai 2026
Fr. 29. Mai 2026
Sa. 30. Mai 2026
