Ein Käfig voller Narren

Im Sommer 2026 kommt die weltberühmte Erfolgskomödie aus den 70ern als Musical auf die Seebühne Mörbisch. Das einzigartige Theaterstück aus der Feder von Jean Poiret verwandelten Jerry Herman und Harvey Fierstein in einen Klassiker des Musical-Genres. Seit den 80ern erobert das turbulent-mitreißende Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit im Musicalgewand die Bühnen der Welt, getreu dem Motto: „Ich bin was ich bin!“

Die Seefestspiele Mörbisch bitten alle Gäste, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe (z.B. Rollator) angewiesen oder seh- oder hörbehindert sind, ihre Kartenbestellungen unbedingt telefonisch oder per E-Mail und nicht über den Webshop vorzunehmen, damit Sie die Seefestspiele Mörbisch bei der Buchung optimal beraten können.