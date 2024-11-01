Ein Käfig voller Narren - Seefestspiele Mörbisch 2025


Ein Käfig voller Narren

Seebühne Mörbisch
16. Juli bis 22. Aug. 2026
Im Sommer 2026 kommt die weltberühmte Erfolgskomödie aus den 70ern als Musical auf die Seebühne Mörbisch. Das einzigartige Theaterstück aus der Feder von Jean Poiret verwandelten Jerry Herman und Harvey Fierstein in einen Klassiker des Musical-Genres. Seit den 80ern erobert das turbulent-mitreißende Plädoyer für Toleranz, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit im Musicalgewand die Bühnen der Welt, getreu dem Motto: „Ich bin was ich bin!“

Die Seefestspiele Mörbisch bitten alle Gäste, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe (z.B. Rollator) angewiesen oder seh- oder hörbehindert sind, ihre Kartenbestellungen unbedingt telefonisch oder per E-Mail und nicht über den Webshop vorzunehmen, damit Sie die Seefestspiele Mörbisch bei der Buchung optimal beraten können.

Details zur Spielstätte:
Seebühne, A-7072 Mörbisch
Im Rahmen des Festivals:
Termine: Ein Käfig voller Narren - Seebühne Mörbisch

Juli 2026
Do. 16. Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
Do. 23. Juli 2026
Fr. 24. Juli 2026
Sa. 25. Juli 2026
Do. 30. Juli 2026
Fr. 31. Juli 2026
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
Do. 6. Aug. 2026
Fr. 7. Aug. 2026
Sa. 8. Aug. 2026
Do. 13. Aug. 2026
Fr. 14. Aug. 2026
Sa. 15. Aug. 2026
Do. 20. Aug. 2026
Fr. 21. Aug. 2026
Sa. 22. Aug. 2026
