Die italienische Schlagernacht 2026

Da capo in Mörbisch: Al Bano & Romina Power & Friends From Italy verzaubern 2026 erneut die Seebühne am Neusiedler See. Im August 2026 lädt Star-Veranstalter Wolfgang Werner zur Neuauflage von „Amore italiano – Al Bano & Romina Power und Friends from Italy“ mit Albano und Romina Power als Headliner.