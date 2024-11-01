Die italienische Schlagernacht 2026
11. Aug. 2026
Da capo in Mörbisch: Al Bano & Romina Power & Friends From Italy verzaubern 2026 erneut die Seebühne am Neusiedler See. Im August 2026 lädt Star-Veranstalter Wolfgang Werner zur Neuauflage von „Amore italiano – Al Bano & Romina Power und Friends from Italy“ mit Albano und Romina Power als Headliner.
Begleitet von einer Liveband werden sie ihre Klassiker „Felicità“, „Sempre Sempre“, „Ci sarà“ und viele weitere Hymnen an die Liebe und das Leben präsentieren. Mit dem Burgenland verbindet Al Bano ausschließlich schöne Erinnerungen. „Die Bühne in Mörbisch ist einzigartig. Dazu das gute Essen und der Wein“, so der 82-Jährige.
Details zur Spielstätte:
Seebühne, A-7072 Mörbisch
Adresse: Seebühne, A-7072 Mörbisch
Telefon: +43 2682 662100
Fax: +43 2682 6621014
