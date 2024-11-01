Der böse Geist Lumpazivagabundus

Eine musikalische Komödie von Peter Hofbauer frei nach Johann Nestroy. Musik von Carl Michael Ziehrer. 2026 erweckt Peter Hofbauer Johann Nestroys Zauberposse Lumpazivagabundus zu neuem Leben und verwandelt sie in eine Inszenierung, die an den Erfolg von "Liebesgeschichten & Heiratssachen" anknüpft. Diese moderne Form verbindet den Zauber der Musik mit der befreienden Lust am Lachen und steht somit ganz auf der Höhe der Zeit.

Das Stück erzählt die Geschichte dreier mittelloser Handwerksgesellen - dem Schneider Zwirn, dem Schuster Leim und dem Tischler Knieriem. Als die Feen Stellaris und Fortuna wetten, ob Geld Menschen glücklich macht, geben sie den Gesellen ein Lotterielos, mit dem sie den Hauptgewinn von 100.000 Gulden gewinnen.

Während Leim und Zwirn ihr Glück nutzen, um sesshaft zu werden und ein bürgerliches Leben zu führen - Leim heiratet seine Jugendliebe Peppi und Zwirn wird ein erfolgreicher Schneider -, versäuft der unstete Knieriem sein ganzes Geld.

Die Posse endet mit einem ehrbaren Happy End, das Nestroy so gar nicht wollte - es wurde ihm für das Publikum aufgezwungen.

Knieriem kehrt geläutert zurück und die Moral lautet, dass wahres Glück nicht im Reichtum liegt, sondern in einem zufriedenen Leben.