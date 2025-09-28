Tag des Denkmals 2025

Lassen Sie sich von der faszinierenden Baugeschichte des Renaissanceschlosses begeistern und entdecken Sie einzigartige Details, die im Verborgenen schlummern!
Im Rahmen der Veranstaltung des Bundesdenkmalamts Österreich.
- Ein Blick hinter die Kulissen der Denkmalpflege und Restaurierung
- Geschichte wird lebendig mit einzigartigen Einblicken in die Baukunst
- Historische Handwerkskunst und Denkmalschutz hautnah erleben
- Vergangenheit bewahren und die Spuren der Geschichte entschlüsseln
Termin:
* So., 28. September 2025
9:00 bis 18:00 Uhr
Spezialführungen mit Anmeldung kostenlos!
September 2025
|So. 28. Sept. 2025
09:00 Uhr
