Tag des Denkmals 2025

Tag des Denkmals auf der Schallaburg – Verborgene Schätze entdecken! Wie sieht die Schallaburg hinter verschlossenen Türen aus? Welche Geheimnisse verbergen sich in ihren Mauern? Und wie werden historische Bauwerke für die Zukunft bewahrt? Am 28. September 2025 erhalten Sie beim Tag des Denkmals exklusive Einblicke in die denkmalgeschützten Bereiche der Schallaburg, die sonst nicht zugänglich sind.

Lassen Sie sich von der faszinierenden Baugeschichte des Renaissanceschlosses begeistern und entdecken Sie einzigartige Details, die im Verborgenen schlummern!

Im Rahmen der Veranstaltung des Bundesdenkmalamts Österreich.

- Ein Blick hinter die Kulissen der Denkmalpflege und Restaurierung

- Geschichte wird lebendig mit einzigartigen Einblicken in die Baukunst

- Historische Handwerkskunst und Denkmalschutz hautnah erleben

- Vergangenheit bewahren und die Spuren der Geschichte entschlüsseln

Termin:

* So., 28. September 2025

9:00 bis 18:00 Uhr

Spezialführungen mit Anmeldung kostenlos!