Schmankerlfest 2025

Beschreibung
Gaumenfreuden & Ohrenschmaus
Wenn sich die Schallaburg mit den Düften regionaler Köstlichkeiten erfüllt, laden die Bäuerinnen des Bezirks Melk zum traditionellen Schmankerlfest. Wieder bringen zahlreiche Ausstellerinnen ihre g’schmackigen Schätze aus dem Mostviertel mit: von Most, Schnaps und Obst über Kürbisprodukte, Wild & Hanf bis hin zu Wachauer Beef, verschiedensten Fair Trade Produkten und vielem mehr.
Lassen Sie sich das Mostviertel auf der Zunge zergehen. Vielfältige kulinarische Genüsse können vor Ort probiert und mit nach Hause genommen werden. Musik & Tanz aus der Region sorgen für die beste Unterhaltung.
|September 2025
|So. 21. Sept. 2025
09:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen