Schmankerlfest 2025

Am 21. September 2025 laden die Bäuerinnen Melk zum Schmankerlfest – dem Treffpunkt für alle, die regionale Spezialitäten schätzen! Kosten Sie herzhafte und süße Schmankerl aus Niederösterreich und genießen Sie die besondere Atmosphäre der Burg im goldenen Spätsommer. Freuen Sie sich auf kulinarische Highlights, musikalische Unterhaltung und geselliges Beisammensein – ein Fest für alle, die echten Genuss lieben!

Beschreibung

Gaumenfreuden & Ohrenschmaus

Wenn sich die Schallaburg mit den Düften regionaler Köstlichkeiten erfüllt, laden die Bäuerinnen des Bezirks Melk zum traditionellen Schmankerlfest. Wieder bringen zahlreiche Ausstellerinnen ihre g’schmackigen Schätze aus dem Mostviertel mit: von Most, Schnaps und Obst über Kürbisprodukte, Wild & Hanf bis hin zu Wachauer Beef, verschiedensten Fair Trade Produkten und vielem mehr.

Lassen Sie sich das Mostviertel auf der Zunge zergehen. Vielfältige kulinarische Genüsse können vor Ort probiert und mit nach Hause genommen werden. Musik & Tanz aus der Region sorgen für die beste Unterhaltung.