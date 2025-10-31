Halloween Spezial: Der Fluch des Hundefräuleins

Halloween-Spezial auf der Schallaburg – Gänsehaut garantiert! - Was verbirgt sich in den dunklen Ecken der Schallaburg? Welche Geheimnisse lauern hinter alten Mauern? Und wer traut sich, in die gespenstische Atmosphäre einzutauchen? Am 31. Oktober 2025 verwandelt sich die Schallaburg in einen mystischen Ort voller Rätsel, Schattengestalten und schaurig-schöner Überraschungen.

Spannende Führungen, düstere Geschichten und unheimliche Begegnungen sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Wer sich traut, entdeckt eine ganz neue Seite der Burg – gruselig, geheimnisvoll und voller Gänsehautmomente!

- Dunkle Gänge, flackerndes Licht und schaurige Geschichten erleben

- Mystische Atmosphäre und unheimliche Begegnungen

- Gänsehaut und Nervenkitzel in einer der geheimnisvollsten Nächte des Jahres

- Spannende Führungen und düstere Legenden für mutige Besucherinnen und Besucher

- Die Schallaburg zeigt ihre dunkle Seite voller Geheimnisse und Schattengestalten

Beschreibung

Halloween auf der Schallaburg:

Schallaburgs Ahnen & Mythen entdecken

Was wäre ein Schloss ohne Gespenster... Kommen Sie zu Halloween mit auf Geistertour und begeben Sie sich in den Mauern der Schallaburg durch den Schleier der Erzählung in die Zwischenwelt.

Schon zur Zeit der Renaissance gab es die Legende vom Hundefräulein und auch andere Geister der Ahnen bevölkern das über 1.000 Jahre alte Gemäuer. Begleiten Sie Georg oder Marcel in die Zwischenwelt und begegnen Sie den Ruhelosen der Schallaburg.

Die Lengende des Hundefräuleins

Es war einmal...

Es lebten einmal zwei Landgrafen auf der Schallaburg. Der eine wohnte im Schloss und der andere hatte sich mit dem Neuschloss eine eigene Residenz geschaffen.

Doch zwischen den beiden Brüdern herrschte Streit und so verwundert es nicht, dass irgendwann ein Unglück geschah.

Sie wollen die ganze Geschichte hören?

Am 31. Oktober, wenn an Samhain die Schleier zur Zwischenwelt dünn und durchlässig sind, erzählet Ihnen die Schallaburg die Geschichten rund um den Fluch des Hundefräuleins und andere Legenden, die hier ihren Bezugspunkt haben.