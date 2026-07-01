Schloss Poysbrunn lädt zum Begräbnis der Weinviertler Ehrenbürgerin. Dass jedoch ein toter Fisch im Schlossgarten gefunden wird, verheißt nichts Gutes: Mamma Mia! Hat vielleicht die Mafia etwas mit Omas Ableben zu tun? Und sind mord-lüsterne Mafiosi bereits mitten unter uns – hier auf Schloss Poysbrunn?
Seien Sie live dabei, wenn Rotkäppchen endlich ihren Wolfgang findet, Gudrun, die Gärtnerin, ihr heißersehntes Comeback feiert und unglaubliche Mafia-Machenschaften im idyllischen Weinviertel aufgedeckt werden.
Es erwartet Sie ein Abend voller Dolce Vita und Felicità – ab 24. Juli 2026 im mörderisch-malerischen Schloss Poysbrunn.
„Bambina, warum machst du so große Augen?“
„Weil damit ja wirklich niemand gerechnet hat, Oma!“
Mit Johannes Kemetter, Christian Kohlhofer, Barbara Kramer, Patrizia Leitsoni und Gudrun Nikodem-Eichenhardt
Special Guest Nina Blum
Karten:
- 40 € inkl. kulinarischer Häppchen und Weinbegleitung
- Tickets gibt es unter [email protected]
- Kommen Sie bitte auf keinen Fall ohne Reservierung, da wir Ihnen keine Plätze vor Ort anbieten können! Eine Voranmeldung ist unbedingt notwendig!
- Dauer ca. 120 Minuten
- Eintritt ab 18 Jahren!
Team:
Text & Regie: Christian Kohlhofer
Musik: Alexander Leitsoni
Produktion: Maria Mangott
Grafik & Foto: Martin Hesz
|Juli 2026
|Fr. 24. Juli 2026
19:30 Uhr
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|Fr. 31. Juli 2026
19:30 Uhr
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|August 2026
|Fr. 7. Aug. 2026
19:30 Uhr
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|Fr. 14. Aug. 2026
19:30 Uhr
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|Sa. 22. Aug. 2026
19:30 Uhr
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|Fr. 28. Aug. 2026
19:30 Uhr
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