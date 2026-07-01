Wanderkrimi 5.0 mit kulinarischer Begleitung im mörderisch-malerischen Schloss Poysbrunn. Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Das bereits in die Jahre gekommene Rotkäppchen ist in Trauer: Kurz bevor ihre Oma als ältester Mensch der Welt den Sprung ins Guinness-Buch der Rekorde schafft, wird sie ermordet.

Schloss Poysbrunn lädt zum Begräbnis der Weinviertler Ehrenbürgerin. Dass jedoch ein toter Fisch im Schlossgarten gefunden wird, verheißt nichts Gutes: Mamma Mia! Hat vielleicht die Mafia etwas mit Omas Ableben zu tun? Und sind mord-lüsterne Mafiosi bereits mitten unter uns – hier auf Schloss Poysbrunn?

Seien Sie live dabei, wenn Rotkäppchen endlich ihren Wolfgang findet, Gudrun, die Gärtnerin, ihr heißersehntes Comeback feiert und unglaubliche Mafia-Machenschaften im idyllischen Weinviertel aufgedeckt werden.

Es erwartet Sie ein Abend voller Dolce Vita und Felicità – ab 24. Juli 2026 im mörderisch-malerischen Schloss Poysbrunn.

„Bambina, warum machst du so große Augen?“

„Weil damit ja wirklich niemand gerechnet hat, Oma!“

Mit Johannes Kemetter, Christian Kohlhofer, Barbara Kramer, Patrizia Leitsoni und Gudrun Nikodem-Eichenhardt

Special Guest Nina Blum

Karten:

- 40 € inkl. kulinarischer Häppchen und Weinbegleitung

- Tickets gibt es unter [email protected]

- Kommen Sie bitte auf keinen Fall ohne Reservierung, da wir Ihnen keine Plätze vor Ort anbieten können! Eine Voranmeldung ist unbedingt notwendig!

- Dauer ca. 120 Minuten

- Eintritt ab 18 Jahren!

Team:

Text & Regie: Christian Kohlhofer

Musik: Alexander Leitsoni

Produktion: Maria Mangott

Grafik & Foto: Martin Hesz