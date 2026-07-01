CODE RED!


Märchensommer

CODE RED!

Schloss Poysbrunn
24. Juli bis 28. Aug. 2026
Wanderkrimi 5.0 mit kulinarischer Begleitung im mörderisch-malerischen Schloss Poysbrunn. Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Das bereits in die Jahre gekommene Rotkäppchen ist in Trauer: Kurz bevor ihre Oma als ältester Mensch der Welt den Sprung ins Guinness-Buch der Rekorde schafft, wird sie ermordet.

Schloss Poysbrunn lädt zum Begräbnis der Weinviertler Ehrenbürgerin. Dass jedoch ein toter Fisch im Schlossgarten gefunden wird, verheißt nichts Gutes: Mamma Mia! Hat vielleicht die Mafia etwas mit Omas Ableben zu tun? Und sind mord-lüsterne Mafiosi bereits mitten unter uns – hier auf Schloss Poysbrunn?

Seien Sie live dabei, wenn Rotkäppchen endlich ihren Wolfgang findet, Gudrun, die Gärtnerin, ihr heißersehntes Comeback feiert und unglaubliche Mafia-Machenschaften im idyllischen Weinviertel aufgedeckt werden.

Es erwartet Sie ein Abend voller Dolce Vita und Felicità – ab 24. Juli 2026 im mörderisch-malerischen Schloss Poysbrunn.

„Bambina, warum machst du so große Augen?“
„Weil damit ja wirklich niemand gerechnet hat, Oma!“

Mit Johannes Kemetter, Christian Kohlhofer, Barbara Kramer, Patrizia Leitsoni und Gudrun Nikodem-Eichenhardt
Special Guest Nina Blum

Karten:
- 40 € inkl. kulinarischer Häppchen und Weinbegleitung
- Tickets gibt es unter [email protected]
- Kommen Sie bitte auf keinen Fall ohne Reservierung, da wir Ihnen keine Plätze vor Ort anbieten können! Eine Voranmeldung ist unbedingt notwendig!
- Dauer ca. 120 Minuten
- Eintritt ab 18 Jahren!

Team:
Text & Regie: Christian Kohlhofer
Musik: Alexander Leitsoni
Produktion: Maria Mangott
Grafik & Foto: Martin Hesz

Details zur Spielstätte:
Schloss Poysbrunn
Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
Im Rahmen des Festivals:
Märchensommer

Termine: CODE RED! - Schloss Poysbrunn

Juli 2026
Fr. 24. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 31. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
August 2026
Fr. 7. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 14. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 22. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 28. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 