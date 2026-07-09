|Juli 2026
|Do. 9. Juli 2026
17:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-09
Aschenputtel - neu getanzt (09.07.2026)
2026-07-09T17:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 10. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-10
Aschenputtel - neu getanzt (10.07.2026)
2026-07-10T16:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 11. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-11
Aschenputtel - neu getanzt (11.07.2026)
2026-07-11T16:00:00+02:[email protected]
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|So. 12. Juli 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-12
Aschenputtel - neu getanzt (12.07.2026)
2026-07-12T11:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 17. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-17
Aschenputtel - neu getanzt (17.07.2026)
2026-07-17T16:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 18. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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|So. 19. Juli 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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Aschenputtel - neu getanzt (19.07.2026)
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|Do. 23. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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|Fr. 24. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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|Sa. 25. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-25
Aschenputtel - neu getanzt (25.07.2026)
2026-07-25T16:00:00+02:[email protected]
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|So. 26. Juli 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-26
Aschenputtel - neu getanzt (26.07.2026)
2026-07-26T11:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 31. Juli 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-07-31
Aschenputtel - neu getanzt (31.07.2026)
2026-07-31T16:00:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Fr. 7. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-08-07
Aschenputtel - neu getanzt (07.08.2026)
2026-08-07T16:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 8. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-08-08
Aschenputtel - neu getanzt (08.08.2026)
2026-08-08T16:00:00+02:[email protected]
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|So. 9. Aug. 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-08-09
Aschenputtel - neu getanzt (09.08.2026)
2026-08-09T11:00:00+02:[email protected]
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|Do. 13. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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Aschenputtel - neu getanzt (13.08.2026)
2026-08-13T16:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 14. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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|Sa. 15. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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|So. 16. Aug. 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-08-16
Aschenputtel - neu getanzt (16.08.2026)
2026-08-16T11:00:00+02:[email protected]
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|Do. 20. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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Aschenputtel - neu getanzt (20.08.2026)
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|Fr. 21. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-08-21
Aschenputtel - neu getanzt (21.08.2026)
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|Sa. 22. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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Aschenputtel - neu getanzt (22.08.2026)
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|So. 23. Aug. 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
https://kultur.net/schloss-poysbrunn/programm/aschenputtel-neu-getanzt#2026-08-23
Aschenputtel - neu getanzt (23.08.2026)
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|Do. 27. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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Aschenputtel - neu getanzt (27.08.2026)
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|Fr. 28. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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|Sa. 29. Aug. 2026
16:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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Aschenputtel - neu getanzt (29.08.2026)
2026-08-29T16:00:00+02:[email protected]
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|So. 30. Aug. 2026
11:00 Uhr
Schloss Poysbrunn, Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
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