Aschenputtel - neu getanzt

Der glanzvollste Ball auf Schloss Poysbrunn steht vor der Tür, die Aufregung ist groß. Doch nicht für Aschenputtel, die von einem anderen Leben träumt. Bei ihrer gemeinen Stiefmutter und der glamourverliebten Stiefschwester zählt nur eines: Geld und Schein.

Und während die Stiefschwester endlich ihren Traumprinzen finden möchte, hat Aschenputtel etwas, das Mutter und Schwester nicht haben – Herz, Hoffnung und ganz besondere Freunde: zwei charmante, magiebegabte Tauben, die ihr stets zur Seite stehen. Als die beiden eine geheimnisvolle Schatzkarte in Aschenputtels Schuh entdecken, liegt Zauber in der Luft. Mit einem funkelnden Schuh und einem Prinzen, der sich als Tanzprofi entpuppt, nimmt Aschenputtels Leben eine andere Wendung als gedacht und das große Abenteuer nimmt seinen Lauf …

Wer glaubt, Aschenputtel zu kennen, wird überrascht sein, denn beim Märchensommer wird das Märchen neu getanzt!