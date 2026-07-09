Aschenputtel - neu getanzt


Märchensommer

Aschenputtel - neu getanzt

Schloss Poysbrunn
9. Juli bis 30. Aug. 2026
Der glanzvollste Ball auf Schloss Poysbrunn steht vor der Tür, die Aufregung ist groß. Doch nicht für Aschenputtel, die von einem anderen Leben träumt. Bei ihrer gemeinen Stiefmutter und der glamourverliebten Stiefschwester zählt nur eines: Geld und Schein.

Und während die Stiefschwester endlich ihren Traumprinzen finden möchte, hat Aschenputtel etwas, das Mutter und Schwester nicht haben – Herz, Hoffnung und ganz besondere Freunde: zwei charmante, magiebegabte Tauben, die ihr stets zur Seite stehen. Als die beiden eine geheimnisvolle Schatzkarte in Aschenputtels Schuh entdecken, liegt Zauber in der Luft. Mit einem funkelnden Schuh und einem Prinzen, der sich als Tanzprofi entpuppt, nimmt Aschenputtels Leben eine andere Wendung als gedacht und das große Abenteuer nimmt seinen Lauf …

Wer glaubt, Aschenputtel zu kennen, wird überrascht sein, denn beim Märchensommer wird das Märchen neu getanzt!

Details zur Spielstätte:
Schloss Poysbrunn
Schloßstraße 31, A-2161 Poysbrunn
Im Rahmen des Festivals:
Märchensommer

Termine: Aschenputtel - neu getanzt - Schloss Poysbrunn

Juli 2026
Do. 9. Juli 2026
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 10. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 11. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 12. Juli 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 17. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 18. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 19. Juli 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 23. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 24. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 25. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 26. Juli 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 31. Juli 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
August 2026
Fr. 7. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 8. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 9. Aug. 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 13. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 14. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 15. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 16. Aug. 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 20. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 21. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 22. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 23. Aug. 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 27. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 28. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 29. Aug. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 30. Aug. 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 