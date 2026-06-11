Open Air INTERNATIONALES GALAKONZERT

Die Zeit steht still. Lebensfreude pur! Silvia Frigato zählt zu den Shootingstars der internationalen Musikszene. An der Mailänder Scala ist sie ebenso zuhause wie an den Opern- und Konzerthäusern von Neapel, Florenz, Rom, Venedig, Dresden sowie bei den Salzburger Festspielen und den Festwochen der Alten Musik in Innsbruck. Erleben Sie eine Stimme, deren unbeschreiblicher Klang die Zeit stillstehen lässt!

Tauchen Sie ein in der einzigartigen Atmosphäre von Schloss Gatterburg und erleben Sie mit allen Sinnen die von Lebenslust strotzende Welt des Barock!

Chefdirigent Luca De Marchi am Cembalo, der italienische Meisterviolinist Valerio Losito, der herausragende Theorbist Giulio Falzone und die österreichische Barockcellistin Elisabeth Zeisner garantieren Originalklang.

Silvia Frigato – Gesang

Valerio Losito – Barockvioline

Giulio Falzone – Theorbe, Laute

Elisabeth Zeisner – Barockcello

Luca De Marchi – Cembalo