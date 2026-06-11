Open Air INTERNATIONALES GALAKONZERT


Festival Retz

Open Air INTERNATIONALES GALAKONZERT

Schloss Gatterburg
25. Juli 2026
Die Zeit steht still. Lebensfreude pur! Silvia Frigato zählt zu den Shootingstars der internationalen Musikszene. An der Mailänder Scala ist sie ebenso zuhause wie an den Opern- und Konzerthäusern von Neapel, Florenz, Rom, Venedig, Dresden sowie bei den Salzburger Festspielen und den Festwochen der Alten Musik in Innsbruck. Erleben Sie eine Stimme, deren unbeschreiblicher Klang die Zeit stillstehen lässt!

Tauchen Sie ein in der einzigartigen Atmosphäre von Schloss Gatterburg und erleben Sie mit allen Sinnen die von Lebenslust strotzende Welt des Barock!

Chefdirigent Luca De Marchi am Cembalo, der italienische Meisterviolinist Valerio Losito, der herausragende Theorbist Giulio Falzone und die österreichische Barockcellistin Elisabeth Zeisner garantieren Originalklang.

Silvia Frigato – Gesang
Valerio Losito – Barockvioline
Giulio Falzone – Theorbe, Laute
Elisabeth Zeisner – Barockcello
Luca De Marchi – Cembalo

Details zur Spielstätte:
Schloss Gatterburg
Schloßplatz 1, A-2070 Retz
Im Rahmen des Festivals:
Festival Retz

Termine: Open Air INTERNATIONALES GALAKONZERT - Schloss Gatterburg

Juli 2026
Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen Freikarten gewinnen Freikarten gewinnen
 