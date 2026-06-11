Open Air INTERNATIONALES GALAKONZERT

Tauchen Sie ein in der einzigartigen Atmosphäre von Schloss Gatterburg und erleben Sie mit allen Sinnen die von Lebenslust strotzende Welt des Barock!
Chefdirigent Luca De Marchi am Cembalo, der italienische Meisterviolinist Valerio Losito, der herausragende Theorbist Giulio Falzone und die österreichische Barockcellistin Elisabeth Zeisner garantieren Originalklang.
Silvia Frigato – Gesang
Valerio Losito – Barockvioline
Giulio Falzone – Theorbe, Laute
Elisabeth Zeisner – Barockcello
Luca De Marchi – Cembalo
|Juli 2026
|Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr
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